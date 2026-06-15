Detrás de cada compra imprevista y de esa necesidad urgente de adquirir algo nuevo, suele esconderse algo más que un simple deseo. Los expertos en psicología señalan que este hábito es, en realidad, un mecanismo de defensa que utilizan este tipo de personas para lidiar con su malestar anímico, pero existen más detalles al respecto que te los revelaré en esta nota.
Qué dice la psicología sobre realizar compras impulsivas
Todos tenemos la necesidad de comprar algo nuevo, ya sea por un gusto personal o como forma de autoregalo por un logro conseguido; sin embargo, existen personas que realizan esta acción cada vez que observan los sitios web de marcas reconocidas o al acudir físicamente a los centros comerciales.
Lo llamativo es que no requieren de dichos artículos, pero lo compran porque les cuesta frenar sus impulsos y tienen presente la idea de que “pueden acabarse en cuestión de horas”.
Posteriormente, aparece el remordimiento postcompra, ya que los compradores entran en una etapa de reflexión y descubren que los artículos obtenidos no eran realmente necesarios como lo imaginaron en un principio.
Esto se relaciona con el término “oniomanía” descrito por el psiquiatra Emil Kraepelin en 1915, al considerar que se trata de un trastorno por adquirir artículos de una manera compulsiva.
Desde la perspectiva psicológica, este perfil de personas se caracteriza por manifestar cuadros de ansiedad, dificultades de autocontrol, buscar la gratificación inmediata y un flujo constante de emociones negativas que intentan calmar, así lo explica el portal UnoBravo.
Otros expertos en esta ciencia precisan que se evidencia una baja autoestima y gran dificultad para aceptarse a sí mismo; es decir, intentan aparentar una imagen distinta a lo que son, a pesar de que estas compras compulsivas afecten sus ingresos económicos.
Cómo gestionar las compras compulsivas
En caso realices esta práctica de manera frecuente, es necesario acudir con un profesional mental para llevar un tratamiento. Ahora, si tienes ciertos momentos de realizar este hábito, estos consejos de UnoBravo te podrían servir:
- Usa un diario para que anotes tus gastos.
- Haz una lista de compras y compra sólo lo que anotas.
- Paga si sólo llevas efectivo.
- Cuando tengas el impulso de comprar, realiza actividades sustitutivas.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!