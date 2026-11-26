Hay ocasiones donde las personas comienzan a hablar solas en cualquier espacio de su casa, especialmente cuando tienen ratos libres. Quizás te identifiques con esta situación y consideras que se trata de un comportamiento preocupante, pero no necesariamente signifique algo negativo. Según la psicología, dialogar sin la presencia de otro ser humano esconde algo interesante que podrás descubrirlo en las siguientes líneas.

Este hábito suele ser más común de lo que parece; la diferencia surge que la gran mayoría le cuesta aceptar que presenta dicho comportamiento por temor a ser criticada o recibir burlas.

En ese sentido, distintos especialistas en salud mental tienen una postura interesante, aunque vale prestar atención si “hablar solo(a)” se realiza de manera frecuente.

Miles de personas hablan solas, pero les cuesta reconocerlo ante los demás. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que hablan solas en sus ratos libres

Para los especialistas de Barreiro Psicología , hablar con uno mismo se trataría de un método de pensar en voz alta; además, también funciona para regular emociones y organizar las distintas ideas que tenemos en mente.

“Cuando nos hablamos a nosotros o nosotras mismas, estamos utilizando una estrategia psicológica conocida como autorregulación cognitiva y emocional”, se lee.

Existe un punto interesante ofrecido por estos profesionales al señalar que este comportamiento cotidiano surge desde la infancia. En ese etapa, los menores suelen hablar solos mientras juegan o resuelven problemas; es así que ese lenguaje se vuelve una costumbre.

Para ciertas personas, hablar a solas les permite regular sus emociones. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por su parte, la psicóloga Isabel Rovira Salvador explicó en Psicología y Mente que hablar solo o sola tiene múltiples beneficios, entre los cuales destacan la mejora de la memoria, la autorreflexión, una estrategia de automotivación y la disminución de los niveles de ansiedad y estrés.

A pesar de estos puntos positivos, hablar solo también puede ser una señal de alerta. Los profesionales indican que si la persona presenta voces internas que se perciben como ajenas o delirios, se trataría de ciertos trastornos psicóticos que necesita la intervención de un especialista en salud mental.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .