En alguna ocasión, fuiste invitado por un familiar o un amigo a disfrutar de una comida en su casa. Ante esa acción, seguramente decidiste en llevar un presente como muestra de agradecimiento. A simple vista, consideras que se trata de un acto cortés, pero la psicología tiene una respuesta diferente que captará tu atención. Para tener más detalles al respecto, sigue leyendo artículo informativo.
No todos tienen esa virtud de llevar un presente cada vez que es invitado a una casa ajena. Esto significa realizar un gasto imprevisto con tal de pasar un momento en compañía de las personas que más aprecias.
Entonces, ¿por qué hay hombres y mujeres que realizan esta acción? A continuación, te compartiré lo que dice la psicología al respecto.
Qué dice la psicología sobre las personas que llegan “con las manos llenas” cuando las invitan a comer
En una entrevista concedida a CuerpoMente, la psicóloga Leticia Martín Enjuto señala principalmente que dicho gesto puede tratarse de una muestra de reciprocidad; es como una sensación de equilibrio ante esa invitación recibida.
“Si alguien ha pensado en nosotros, ha hecho la compra, ha cocinado y ha preparado su casa para recibirnos, es bastante natural que nosotros también queramos aportar algo”, explica.
Entonces, no se puede afirmar que este buen hábito pretende generar una buena impresión; al contrario, se trata de una muestra de agradecimiento por el esfuerzo que realizó la persona que ejecutó la invitación.
Para Martín Enjuto, estas pequeñas acciones —incluyendo llevar el postre, recoger la mesa o preguntar qué hace falta— también permiten que los vínculos se sigan fortaleciendo.
Otro punto interesante ofrecido por la psicóloga es que las personas invitadas no desean sentirse con el “peso de la deuda”. Para una mejor comprensión, intentan compensar esa propuesta para evitar malos entendidos en un futuro.
Pese a ello, la especialista afirma que ese pensamiento no sería saludable, ya que llevar algo a un almuerzo o una cena tiene que nacer como una noble intención y no como una obligación.