Es mucho más que un hábito o un paso de la rutina de ‘makeup’. Hay quienes no pueden salir de su casa si no se aplicaron color, otras tienen su tono predilecto y no lo cambian por nada porque saben que realza sus facciones, mientras que otras saben que es un plus para su look y siempre se andan retocando antes de una reunión o salida. El labial se ha convertido en un indispensable para muchas personas y eso lo sabe muy bien la psicología por lo que los expertos analizaron qué significa que una mujer siempre se pinte los labios. Ellas no son más presumidas, sino que encontraron en este detalle la mejor forma de expresar cómo se sienten. Aquí te explico lo que necesitas saber para darle una nueva oportunidad a ese pintalabios que dejaste en el olvido o empezar a buscar uno nuevo para elevar tu autoestima.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que almuerzan lejos de sus compañeros de trabajo

¿Qué significa para la psicología que las mujeres siempre se pinten los labios?

Pintarse los labios es una herramienta de comunicación no verbal. Según la psicología, usar labial puede elevar la autoestima, aportar seguridad y proyectar una imagen más saludable y profesional. Además, cada una elige el tono según su estado de ánimo o la etapa que atraviesan, convirtiéndose en una forma de expresar cómo se siente por dentro.

Para Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta transpersonal, hacerlo puede guardar relación con ciertos estados internos, aunque rechaza convertirlo en un rasgo fijo de personalidad. “Más que un rasgo de personalidad como tal yo diría que hay una relación entre la autoestima, el empoderamiento, la seguridad y el estado emocional de las mujeres que se pintan los labios a diario”, explicó a la revista “Hola!”.

La experta agregó que “pintarse los labios nos indica que esa mujer se dedica tiempo, se siente femenina y quiere resaltar y potenciar sus cualidades y su rostro”, ya que puede convertirse en una manera de ocupar espacio visualmente y de sentirse cómoda con ello. “Los labios son una parte muy seductora, femenina y diferenciadora de las mujeres”.

Para la psicología, pintarse los labios es una forma de dedicar tiempo a una misma, celebrando la propia identidad y sintiéndose arreglada y elegante. (Foto: Sam Lion / Pexels)

¿Qué reflejan los colores de labial sobre tu estado de ánimo?

El tono elegido suele ser un reflejo del estado de ánimo. “La psicología se relaciona directamente con el color de labial que elijas. No es algo místico, ya que los colores influyen en cómo nos percibimos y en la energía que nos proyectamos a nosotras mismas. Cuando elegimos el labial, elegimos también un estado emocional posible y el maquillaje se convierte en una forma de comunicación”, explicó Brysa charamello, socióloga y gestora cultura en su cuenta de Instagram.

Los tonos nude suave transmiten autenticidad, cercanía y calma. Son colores asociados a lo natural y comunican equilibrio.

Los tonos nude cálidos están vinculados a la seguridad, la tierra y la estabilidad emocional.

Los tonos terracota están vinculados a la seguridad, la tierra y la estabilidad emocional.

Los tonos vino y borgoña representan poder interno, introspección y profundidad. Es un color sofisticado que comunica misterio.

El rojo está asociado a la confianza, el coraje, la pasión, la acción, el deseo y la autoafirmación. Es el color más estudiado en la psicología del color y casi todos los autores coinciden en que es activo y potencia.

Patricia Sánchez agregó que el tono rojo habla de una “mujer segura, enraizada, femenina” y que hay colores que “pueden esconder una necesidad de llamar la atención, de recibir validación externa y una autoestima debilitada”. “Los colores claros o más discretos muestran a una mujer más dulce, más calmada, pero en esa tranquilidad se esconde una gran fuerza femenina muy elevada también”, explicó la psicóloga quien es enfática en decir que “el maquillaje de labios no aumenta tu autoestima ni tu seguridad personal, el poder de sentirte una diosa magnética está dentro de ti”.

Pintarse los labios es una herramienta emocional y de comunicación no verbal. (Foto: MART PRODUCTION / Pexels)

¿Qué dice la psicología sobre no usar labial?

La psicología también analizó a quienes prefieren no llevar maquillaje en absoluto. Estudios, como los citados por expertos de la Universidad de Columbia, sugieren que prescindir del maquillaje puede ser un fuerte indicador de una alta satisfacción y seguridad con la propia apariencia natural.

Para Sánchez, pueden estar expresando una relación cómoda y relajada con su imagen. Otras veces, sin embargo, aparece un componente más emocional relacionado con el deseo de pasar desapercibida. “Seguramente una necesidad de vivir siendo invisible, miedo a llamar la atención y acaparar miradas”.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí