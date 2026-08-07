Si eres de aquellos que no pueden salir de su casa o empezar el día anotando cada tarea pendiente, debes tener en cuenta lo señalado por los especialistas en psicología . En un primer momento, se puede deducir que la persona usa este método al contar con una mente olvidadiza, pero la realidad suele ser distinta a lo que imaginas. ¿Qué dice la ciencia sobre esta práctica? Para conocer los detalles, sigue leyendo este artículo informativo.

Existen personas que están acostumbradas a escribir en una hoja de papel las compras que tienen que realizar en el supermercado o las obligaciones que deben cumplir cada día. Parece ser una práctica antigua, pero que resulta muy eficaz para aquellos que la ejecutan.

En ese sentido, existe la duda cuáles son los rasgos de este tipo de personas. Te comentaré que, a lo largo de los años, los psicólogos han realizado investigaciones, las cuales han brindado conclusiones que captarán tu atención.

Apuntar en una lista no significa necesariamente tener una mala memoria. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que hacen listas para todo

Según lo señalado por expertos en esta ciencia, al realizar una lista de tareas permite que te sientas menos saturado con las responsabilidades que posees; en términos simples, le brindas “tranquilidad” a tu cerebro, pues ya lo tienes apuntado mediante una lista.

Esto significa que aquellos acostumbrados a este hábito demuestran ser ordenados y organizados con las obligaciones que tienen diariamente. De esa forma, saben qué deben realizar primero y qué queda pendiente, reduciendo la incertidumbre de pensar.

Un estudio difundido por Psychology Today en el 2020 señala que estos individuos son catalogados como meticulosos, debido a que acostumbran a realizar actividades con gran dedicación y minuciosidad.

Para la psicología, estas personas se caracterizan por ser meticulosas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Pese a ello, otros especialistas señalan que también se pueden presentar rasgos negativos en este comportamiento. Para Albiach Psicólogos , hacer listas para todo demuestra una necesidad de control, pues tiene la urgencia desmedida por controlar aquello que lo rodea.

El portal citado señala que hay varios factores influyen en dicho rasgo mencionado, tal como el miedo a fallar o a equivocarse, y el exceso de perfeccionismo. Pese a ello, el hábito de apuntar cada responsabilidad es sumamente beneficiosa, ya que suele brindar un mayor alivio al estado mental.

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