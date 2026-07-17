¿Alguna vez te ha pasado que armaste un plan divertido para una hora en específica con un vínculo cercano y repentinamente te canceló a último momento? Seguramente sentiste mucha decepción y molestia, pero los expertos en psicología consideran que este comportamiento va más allá de una mala educación. ¿Qué revela esta ciencia? La respuesta puedes conocerla en este artículo informativo.

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De experimentar esta situación, sentiste mucha frustración y cólera, pues no encuentras explicación de por qué aceptó en un principio para que cambie de decisión antes de la hora pactada.

Nadie discute que se trata de una acción desconsiderada de la otra parte, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano ha realizado investigaciones al respecto, obteniendo resultados que te permitirán comprender sobre esta actitud.

Este comportamiento suele ser mal visto por todas las personas a nivel global. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas que cancelan planes a último momento

Partiendo desde la perspectiva negativa, una investigación publicada en la revista Personality and Individual Differences señala que estas personas se caracterizan por ser narcisistas y maquiavélicas.

Mayo Clinic define al narcisismo como aquel que tiene un aire irrazonable de superioridad; necesita mucha atención y quiere recibir mucha aprobación por parte de los demás. Respecto al rasgo maquiavélico, el psicólogo y sociólogo Arturo Torres lo cataloga como alguien que aplica estrategias para lograr ciertos objetivos.

Entonces, cuando estas personas cancelan planes a último momento, tienden a ser menos empáticas y demostrar que salir con ellas suele ser un “privilegio” que no todos pueden alcanzar.

Si bien en la mayoría de casos puede significar que existe desinterés o egoísmo, no todo tiene que ser negativo. Otros estudios aseguran que estos individuos presentan ansiedad, según lo explicado por National Institute of Mental Health (NIMH, por sus siglas en inglés) .

Cuando una persona cancela un plan a última hora, solo genera malestar y resentimiento en la otra parte. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Tienen la intención de participar en actividades sociales, pero cuando llega el día, sus pensamientos negativos inundan su cerebro y evitan ese encuentro.

Esto puede demostrar que la persona también tiene dificultades para gestionar emociones intensas, tales como el estrés o la inseguridad. Entonces, cambian de opiniones rápidamente, sin medir las consecuencias de sus decisiones.

Por último, otras investigaciones concluyen que se debe a una falta de organización o que no saben establecer límites. Es decir, acumulan muchas responsabilidad y, al no saber gestionarlas, perjudican los planes realizados.

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