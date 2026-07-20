Repetir ciertas expresiones ante un tropieza puede ser mucho más que una simple queja pasajera. Según los expertos en psicología , cuando una persona dice “siempre es lo mismo” cada vez que tiene una mala experiencia o se equivoca esconde una señal profunda sobre su estado emocional, pero eso es no lo único. ¿Qué dice la ciencia sobre este comportamiento? Para conocer los detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Posiblemente te identifiques con este caso; te arriesgas a realizar algo diferente, pero los resultados son negativos. Lo ideal sería identificar en qué se falló para no cometer el error en un futuro; sin embargo, sueles expresar “siempre es lo mismo” como si sintieras frustración.

Esas palabras tienen un significado para la psicología. Tras varios años de estudios, los expertos obtuvieron resultados interesantes sobre este comportamiento.

Cada acción o palabra expresada tiene un significado para la psicología. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que dicen “siempre es lo mismo” cuando viven una mala experiencia

Los psicólogos indican de manera tajante que este tipo de personas suelen ser infelices en gran parte de sus días. Para la profesional Laura Gonzalez Martínez , acostumbran a tener muchas expectativas en sus vidas; suelen imaginar escenarios positivos.

Aunque es ideal tener una visión optimista de la vida, este tipo de individuos no saben cómo reaccionar cuando un propósito que tienen en mente no se concreta. Es así que la tristeza inunda su ser y comienzan a expresar frases desmotivadoras, tal como “siempre es lo mismo”.

La pronunciación de estas cuatro palabras también evidencian una baja autoestima. En términos simples, no confían plenamente en sus capacidades y tienen en mente que no están a la altura de las circunstancias; es decir, tienen constantes pensamientos negativos.

“Esta tendencia a sobrepensar demasiado todas las cosas también se debe a la tendencia de la persona a creer que no hace nada bien nunca”, señala la psicóloga Carolina Marín al portal Psicología y Mente .

Este tipo de personas tienen la costumbre de tener pensar negativamente cuando fallan. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Producto de estas malas experiencias, estos seres humanos suelen andar desmotivados en su vida diaria, lo que ocasiona que estén agotados mentalmente y se caractericen por ser apáticos. De esa manera, no suelen ser productivos en sus distintas responsabilidades.

Por esa razón, es necesario modificar la forma en cómo nos expresamos, ya que es el punto de partida para lograr un bienestar emocional. Para conseguir un cambio de esta mentalidad, lo recomendable es acudir a un profesional de la psicología.

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