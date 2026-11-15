Conversar es una herramienta clave para socializar y formas nuevos vínculos. Si bien cada persona tiene una forma distinta de iniciar una charla, hay casos donde realizan distintas preguntas para lograr que ese diálogo se mantenga por un buen tiempo. Puede parecer algo sin importancia, pero los expertos en psicología tienen una perspectiva interesante que necesitas descubrir ahora.

Seguramente te identificas con ello o conoces a alguien que presenta este patrón. Habitualmente estas preguntas tienen como fin conocer más detalles internos de la otra parte; es así que se fomenta un diálogo entretenido y divertido.

Pese a ello, surge la duda de cómo se caracterizan psicológicamente estos individuos. Tras años de estudios, los profesionales de salud mental tienen una postura al respecto.

Hay personas que tienen la costumbre bien definida de hacer preguntas al conversar. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que hacen preguntas constantes durante una conversación

Los profesionales de psicología han concluido que quienes realizan interrogantes en una conversación intentan mostrar interés por lo que piensa, sienten y experimentan los otros.

Aplicando esta técnica en las conversaciones, se crea una mejor confianza entre ambas partes y, como resultado, se construyen vínculos más profundos y duraderos; un claro ejemplo son las amistades que permanecen por años.

Otros especialistas añaden otras habilidades por parte de estos seres humanos, entre las cuales destacan la escucha activa, la interpretación de señales sociales y la comprensión emocional.

Para la psicología, estas personas presentan una buena inteligencia emocional. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En términos simples, presentar este patrón demuestra una mejor inteligencia emocional a comparación de los demás. Según lo planteado por el psicólogo Daniel Goleman, la IE se compone de cinco elementos clave: la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales.

Si bien este acto también presenta beneficios intelectuales, quien lo pone en práctica registra una mayor cantidad de emociones positivas y registran niveles más bajos de ansiedad.