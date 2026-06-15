Hay quienes cuentan los minutos para que llegue la hora para ir a la cafetería y disfrutar de una amena conversación mientras ingieren sus alimentos, mientras que otros prefieren sentarse en otra mesa, ponerse los audífonos y que nada perturbe su paz. De seguro esto se te hace muy familiar porque lo has podido experimentar en tu centro de labores, ya que no todos siempre quieren sentarse en una gran mesa donde no hay silencio y todos hablan de sus tareas, chismes o hasta problemas familiares. Ante esto, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de las personas que prefieren almorzar lejos de sus compañeros de trabajo y qué significa, ya que no se trata de que sean antisociales, sino de que están buscando el autocuidado y emplean esta estrategia para gestionar su propia energía y salud mental durante la jornada laboral.

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En ocasiones es por decisión propia, mientras que en otras es una situación de aislamiento. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué significa para la psicología que alguien prefiera almorzar solo y no con sus compañeros?

Si bien algunos disfrutan de la compañía, risas, intercambio de opiniones y hasta críticas hacia el jefe, también hay un grupo que prefiere desconectarse por completo del trabajo, así sea unos minutos, y almorzar lejos de los comentarios, voces y regalarse un espacio necesario de recuperación mental. Esto no los hace tímidos ni aislados de la sociedad, sino que están valorando el disfrutar de sí mismos o hasta prestar atención a lo que están comiendo.

Es así que los psicólogos definen esta acción como un verdadero acto de autocuidado donde no rechazan al resto, sino que reservan un tiempo para ellos mismos.

“Si yo quiero socializar con mis compañeros y establecer relaciones de amistad, ya quedaré con ellos fuera de la oficina. Es más, considero que es muy bueno para la salud mental irse a comer solo o con gente de otro departamento. Aunque sigo pensando que terminarás hablando de trabajo y eso es precisamente lo que tu cerebro no necesita. Además, una cosa es que te guste tu trabajo para poder realizarlo de forma más satisfactoria y con una sonrisa en los labios y otra muy distinta es que te tengan que gustar tus compañeros de trabajo”, explicó Carmen Raya, Project Manager, a Elle Gourmet.

Por su parte, la psicóloga especialista en trabajo Marie Pezé indicó en el medio francés Les Echos que la hora del almuerzo es fundamental porque “los empleados suelen tener conversaciones informales sobre los niños, las vacaciones, etc. No compartir estos momentos de convivencia refuerza el sentimiento de soledad”; sin embargo, recalca que los tiempos han cambiado y ahora ese momento de la comida ya no es visto como una reunión, sino como el momento que alguien aprovecha para descansar, hacer llamadas o dar un paseo.

Almorzar solo no necesariamente refleja timidez o aislamiento, más bien todo lo contrario. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué caracteriza a las personas que prefieren almorzar solas y no con sus compañeros de trabajo?

Mientras unos aman las conversaciones mientras comen o los comentarios, otros prefieren utilizar esa hora o minutos para reflexionar sobre sus decisiones, planes a futuro, escuchar un pódcast u ordenar ideas. Según la psicología, estas son las principales características de quienes privilegian la desconexión antes del compartir con otros y que fueron destacas por El Economista:

Necesidad de recuperación mental: después de interacciones sociales constantes, buscan un momento de tranquilidad.

Mayor tendencia a la introversión: tienden a recuperar energía estando a solas, mientras que las más extrovertidas la recuperan interactuando con otros.

Independencia: se sienten cómodos tomando decisiones y ejecutando actividades sin necesidad de compañía.

Alta concentración en objetivos: pueden aprovechar ese tiempo para leer, organizar ideas o planificar tareas.

Autoconocimiento desarrollado: reconocen qué necesitan para sentirse bien y no siguen a rajatabla las expectativas del grupo.

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