No se trata de que estés “desfasado en el tiempo” o te quedaste en la prehistoria, sino que tienes un procesamiento mental diferente. Si eres de los que se niega a usar un calendario virtual como el de Google o recurrir a aplicaciones que te permiten ordenar tu día a día por actividades, déjame decirte que no eres para nada antiguo y la psicología tiene la respuesta. Los expertos han investigado por qué algunas personas prefieren escribir todas sus tareas, reuniones y eventos en una agenda física antes de guardarlos en el móvil o correo y no se trata de algo negativo, sino que son individuos que tienen más memoria y menos estrés. Aquí te explico por qué no debes tirar a la basura tu calendario de papel.

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¿Qué significa escribir a mano en tu agenda en lugar de usar un calendario virtual?

Si bien ahora muchas personas no se pueden despegar de su celular y ahí tienen guardado absolutamente todo, desde contraseñas hasta documentos importantes, hay quienes no le pueden decir adiós a su típica agenda dividida por meses por cuestión de costumbre o preferencias personales y la ciencia lo respalda por ser una forma sencilla y muy útil de mejorar la memoria, reducir el estrés y sentirse más en calma en el día a día.

Desde la psicología, usar un calendario de papel puede estar relacionado con una mayor necesidad de organización visual, una conexión más consciente con las tareas diarias y una preferencia por el aprendizaje y la planificación tangible.

De acuerdo con estudios publicados en Frontiers in Psychology y en el Journal of Cognitive Neuroscience, la escritura en un calendario de papel puede favorecer la codificación de la información y mejorar la memoria de trabajo. Por su parte, el psicólogo Sam Gilbert (University College London) señala que apuntar en un soporte físico libera recursos mentales.

Para muchos, es cuestión de costumbre y de preferencias personales, pero los expertos en psicología destacan que es una forma sencilla y muy útil de mejorar la memoria, reducir el estrés y sentirse más en calma en el día a día. (Foto: Anete Lusina / Pexels)

Uno de los estudios más citados es el realizado por los psicólogos Pam Mueller y Daniel Oppenheimer, investigadores de las universidades de Princeton y California. Ellos publicaron un artículo titulado “El bolígrafo es más poderoso que el teclado: ventajas de tomar notas a mano frente a usar un ordenador portátil”, donde se destaca que escribir a mano obliga al cerebro a procesar la información de una manera más profunda que cuando se escribe en una computadora o celular. Esto sucede porque el acto manual requiere seleccionar, resumir y organizar mentalmente los datos antes de registrarlos.

Además, los psicólogos aclaran que usar un calendario de papel no significa ser más productivo o más organizado que quienes usan herramientas digitales; sin embargo, sí puede reflejar una forma más consciente, visual y personal de gestionar el tiempo.

A esto se suma que muchos pueden tachar sobre el papel la tarea que ya cumplieron y así sentir que están avanzando o mejorando, algo que se toma como una satisfacción y permite también dejar de lado por un momento el smartphone, algo que reduce el estrés y la ansiedad.

Las personas que usan calendarios de papel retienen más información que las que usan el móvil. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué rasgos definen a quienes prefieren escribir a mano en su agenda?

Escribir a mano ayuda en procesos relacionados con la memoria y aprendizaje y favorece una comprensión más profunda de la información frente al tipeo automático. Las personas que lo hace habitualmente, comparten estos rasgos:

Organización consciente: planificar de forma intencional. Anotar compromisos manualmente puede ayudar a visualizar mejor las responsabilidades y distribuir el tiempo con mayor claridad.

Preferencia por lo tangible: procesar la información de manera física. Algunas personas retienen mejor los datos cuando pueden escribirlos, verlos y modificarlos directamente.

Menor dependencia digital: buscar pausas del exceso de pantallas. Para algunos, el papel funciona como una herramienta más tranquila y menos distractora.

Sensación de control: reducir la incertidumbre diaria. Ver objetivos y tareas en un formato visible puede generar mayor claridad mental.

En resumen, son personas que valoran las experiencias tangibles y visuales, que saben organizar mejor sus objetivos vitales y prefieren las fórmulas simples y concretas para mejorar su calidad de vida diaria.

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