Así como hay quienes buscan consuelo en sus amigos o familiares y saben que son su lugar seguro siempre que atraviesan por una dificultad, también están los que repiten constantemente la frase “no necesito a nadie” y en el fondo tienen heridas de la infancia que no han logrado superar. Ya sea que estén pasando por una ruptura sentimental, cuadro de ansiedad o estrés laboral, un gran grupo siente la necesidad de aparentar que todo siempre está bien, por más que sea todo lo contrario. La psicología analizó qué dice esta conducta frecuente de las personas y se descubrió que en realidad esconden el miedo al rechazo. Aquí te explico de qué se trata para que entiendas mejor a los que te rodean o puedas descubrir esas características que escondes y muy pocos han logrado descifrar.

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¿Qué dice la psicología de las personas que aparentan estar siempre bien?

Algunos individuos quieren proyectar la imagen de felicidad permanente y, detrás de ese comportamiento, no suele haber falsedad, sino mecanismo relacionados con el miedo al rechazo, la necesidad de aceptación y la protección emocional. Así lo explica la psicóloga Lara Ferreiro en la revista “Hola!”.

Los expertos afirman que muchas personas tienen la necesidad de aparentar que todo está bien sobre todo por el juicio de los demás y demostrar un estado de vulnerabilidad que los haga parecer débiles.

Hay personas que siempre parecen estar bien, porque entendieron que cuando dicen que están mal, no reciben apoyo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué algunas personas necesitan aparentar que todo está bien?

Nuestro cerebro interpreta el rechazo social como una amenaza y trata de protegernos evitando la exposición emocional, por eso se responde en automático con un “todo bien” por más que por dentro estemos a punto de quebrarnos o se está atravesando un momento difícil.

Además, hay algo que se conoce como la cultura de la felicidad obligatoria por la que muchos sienten que viven en una comparación constante motivada por lo que se ve en redes sociales, ya que muchos solo comparten cuerpos perfectos, viajes y lujos, algo que Lara Ferreiro califica como la “positividad tóxica” que hace que algunas personas solo quieran mostrarse optimistas y fuertes.

Aquí también entra a tallar algo que te dije al inicio, que quienes repiten constantemente la frase “no necesito a nadie” en el fondo tienen heridas de la infancia que no han logrado superar y esto también se manifiesta en quienes aparentan estar siempre bien ya que de niños solo escucharon frases como “no llores”, “sé fuerte” o “no hagas un drama”. Es por eso que sienten que las emociones incómodas deben ocultarse.

El hábito de aparentar bienestar para cumplir con las expectativas sociales puede acabar desconectando a las personas de sus propias emociones. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué es el síndrome de la persona fuerte?

Así como hay personas que aparentan estar siempre bien, también están los que además rara vez muestran debilidad y sienten que no pueden derrumbarse ya que eso puede ocasionar decepción o perder la admiración de los demás. Lo cierto es que esconden un desgaste emocional.

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