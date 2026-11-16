Cada logro conseguido representa el esfuerzo realizado. Por esa razón , es conveniente celebrarlo con la debida euforia. Si bien dicha acción es la adecuada, existen seres humanos que no sienten la felicidad al respecto; es más, atribuyen que la suerte estuvo de su lado. ¿Por qué mantienen este pensamiento? La psicología tiene una respuesta al respecto.

Experimentar esta sensación suele ser demasiada incómoda, ya que no permite disfrutar de los éxitos conseguidos. Atribuir los logros a los azares del destino demuestra que poco se valora cada paso realizado.

¿Este tipo de pensamiento es crítico o se puede mejorar? Para obtener una mejor noción al respecto, es importante que prestes atención a lo que revelan los profesionales de salud mental.

La psicología tiene una perspectiva interesante sobre esta mentalidad. (Crédito:Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que atribuyen sus éxitos a la suerte

Los psicólogos afirman que este pensamiento refleja el síndrome del impostor. Según la Red de Universidades de Anáhuac , se trata de un fenómeno psicológico en el cual “la personas exitosas tienen la sensación de no ser merecedoras de sus logros”.

Si bien los éxitos que consiguen tienen evidencia que realmente han puesto compromiso y dedicación, aseguran que no merecen recibir algún reconocimiento; es así que experimentan frustración.

Distintos especialistas en esta rama de la salud afirman que existen distintos factores que inducen al síndrome del impostor. El principal es poseer una baja autoestima, la cual demuestra que la persona presenta una visión negativa de sí misma.

Tener esta mentalidad es un claro reflejo de baja autoestima, según los psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

También se pone en evidencia que el hombre o la mujer que posee esta mentalidad no tuvo el reconocimiento necesario durante su etapa de infante. Para una mejor comprensión, no recibió alguna muestra de felicitación por parte de sus padres; al contrario, fueron exigidos o criticados.

Existe una postura interesante de la Red de Universidades de Anáhuac: las personas que atribuyen su éxito a la suerte tienen la costumbre de prestar mucha atención a las críticas. Es así que se vuelven sensibles y consideran que no tienen cualidades que rescatar.

A pesar de estos puntos señalados, los profesionales de salud mental afirman que esta conducta puede mejorarse con ciertas iniciativas, tales como toleras las críticas constructivas y, sobre todo, trabajar en el amor propio.

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