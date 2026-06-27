Cuando alguien ayuda a un extraño, suele considerarse como un acto de amabilidad, pero la psicología revela una verdad interesante que va más allá de una bondad humana. Detrás de este gesto cotidiano realizado con las personas en la calle, se esconde una poderosa necesidad para conectar con los demás, pero la ciencia revela más detalles al respecto. Para conocerlos, es necesario que sigas leyendo este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR La psicología dice que las personas que te dejan de hablar cuando se molestan contigo no pueden gestionar conflictos y recurren a la manipulación emocional

Seguramente te identifiques con esta situación; visualizas que alguien está en apuros y no dudas en ofrecer tu ayuda, ya sea para cargar una bolsa pesada, asistirle para que cruce una vía, ofrecerle asistencia en caso desee encontrar una dirección, entre otras cosas.

En un primer momento, consideras que estás aplicando los valores y las enseñanzas de tus padres con los demás, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano tiene otra perspectiva.

Ayudar a los demás se puede considerar como un acto de amabilidad, pero tiene otra perspectiva en el plano psicológico. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que siempre tienen la disposición de ayudar a los demás

Los profesionales de psicología señalan que esta buena práctica demuestra una alta inteligencia emocional; según el portal Psicología y Mente , se entiende como la capacidad para conocer, controlar e interpretar nuestras emociones como las de las además.

En términos simples, quienes suelen brindar apoyo social tienden a ser empáticos y a identificarse con los demás, debido a que actúan bajo la idea de que recibirán el mismo trato en el momento que requieran asistencia personal.

Otros estudios realizados por especialistas en esta ciencia señalan que los actos de ayuda generan beneficios mutuos para quien da como quien lo recibe, ya que se refuerzan los vínculos sociales, se promueve la cooperación y se favorece la construcción de comunidades más solidarias.

También se debe añadir que estos individuos acostumbrados a cooperar no esperan recompensas por sus buenas acciones, ya que lo hacen por propia convicción; además, se les califica como confiables y accesibles.

Existe una perspectiva interesante ofrecida por Mental Health Foundation al señalar que ayudar constantemente hacia otras personas combate el estrés y la ansiedad, debido a que nos permite tener una visión más positiva sobre lo que sucede a nuestro alrededor.

Bupa Salud complementa que este tipo de acciones ayuda a reducir la sensación de soledad. ¿En qué sentido? Cuando participas en voluntariados o intentas solucionar algún problema de alguien, se fomenta el contacto humano y la construcción de relaciones; es como si se tratase de una “distracción saludable”.

Ayudar a cruzar la pista es un práctica común realizada por una gran cantidad de personas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo empezar ayudar a los demás

En caso no estés acostumbrado a esta acción, puedes aprenderla con facilidad, pero será de manera progresiva, tales como pequeños actos que marquen la diferencia de los demás. Otra opción es revisar en redes sociales si alguna institución u organización necesitan apoyo de voluntariado.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí