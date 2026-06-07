Mientras algunos se hacen de la ‘vista gorda’ porque consideran que es el trabajo del otro y prefieren distraerse mirando el celular, hay quienes sienten que acercar un vaso o ayudar con un plato no tiene nada de malo y refuerza su empatía y humildad. De seguro te ha pasado que cuando estás en un restaurante muchas veces te quedas mirando con atención el trabajo del personal y cómo van de un lado para otro con sus azafates o bandejas y sientes temor que algo se les pueda caer y hasta te animas a apoyarnos. En esa línea, la psicología estudió qué hay detrás de las personas que ayudan a los mozos a levantar la mesa tras comer. La respuesta no solo tiene que ver con la amabilidad y aquí te lo cuento.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que siempre llegan temprano

¿Qué significa que una persona ayude al mozo a levantar la mesa?

Esta es una escena que se repite en muchos establecimientos de forma amable y que también genera miradas de rechazo por parte de otros: acabaste tu comida y ves que el mozo se acerca con su bandeja, entonces decides apilar los platos, recoger los cubiertos y dárselos para facilitar su labor. Si bien esto puede ser agradecido por el trabajador, también puede generar extrañeza en tus acompañantes, ¿por qué?

Y es que no todos ven con buenos ojos que se ayude al mozo a levantar la mesa; sin embargo, la psicología apoya esta acción ya que revela empatía, altruismo, apoyo al trabajo de otros y tener conciencia social, pero no es lo único. Los expertos afirman que también puede representar una necesidad de control y de querer una limpieza inmediata para sentirse cómodos en el espacio.

Un estudio realizado por Lachlan Brown, fundador de Hack Spirit, y publicado en Global English Editing lo definió como un claro ejemplo de conducta prosocial porque implica ponerse en el lugar del otro y actuar con generosidad. “Quien entiende la labor ajena y se anima a levantar un plato o a colaborar, demuestra empatía y humildad”, sostiene el especialista.

Esto también es reforzado por la psicóloga y neuropsicóloga en Somos Psicólogos Beatriz González, quien explicó en Men’s Health que estas acciones “suelen asociarse a personas con una alta empatía, que son capaces de ponerse en el lugar del otro y anticipar necesidades sin que se lo pidan”.

Además, precisa que esto que parece un simple acto de cortesía encierra una compleja red de motivaciones personales. “Es un patrón que se extiende a muchas pequeñas acciones cotidianas: dejar la butaca limpia al salir del cine, recoger la bandeja en un restaurante de comida rápida, no dejar basura en el asiento del tren. Son conductas que podríamos llamar prosociales cotidianas, es decir, comportamientos que benefician a otros sin que haya una obligación directa de hacerlo”, agregó.

Ayudar al mozo a recoger la mesa también puede interpretarse como la habilidad de entender la lucha de los demás. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cómo son las personas que ayudan a los mozos en un restaurante?

La psicología detalla que este acto demuestra la empatía en las personas, es decir, la capacidad de ponerte en el lugar del otro, de anticipar cómo se sentirá. “Quien ayuda a un camarero sin que se lo pidan lo hace porque percibe que ese pequeño gesto puede suponer un alivio en su trabajo, aunque sea mínimo. Esa sensibilidad al bienestar ajeno es un indicador claro de una personalidad empática”, añadió Beatriz González.

Eso no es todo, pues en ellos también destaca el altruismo, “una decisión de actuar en beneficio de otros sin esperar nada a cambio. Muchas personas que recogen o limpian lo hacen porque creen en el bien común, porque interiorizan que lo colectivo importa, y no buscan reconocimiento ni recompensa. Simplemente se sienten bien haciéndolo”.

Además, las personas que ayudan al mozo tienen un fuerte sentido de comunidad, conciencia y responsabilidad y su decisión no parte de un impulso emocional, sino de un marco normativo interiorizado. “Son personas que valoran mucho el orden, el cumplimiento de las reglas y el respeto al entorno. Podríamos decir que tienen una brújula moral muy afinada, y que actúan en base a lo que consideran correcto, independientemente de si hay una recompensa externa”.

Aunque parezca un simple gesto de educación, es un acto que revela que la persona tiene empatía desarrollada. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Hay necesidad de control al ayudar a un mozo a levantar la mesa?

La respuesta es sí y se manifiesta en algunos casos. Y es que no todos lo hacen por amabilidad o empatía, sino que un determinado grupo también puede actuar así porque “tienen un alto nivel de necesidad de control o de perfeccionismo” ya que “dejar el espacio tal y como lo encontraron —o mejor— genera una sensación de orden que les calma. Les ayuda a reducir la ansiedad o refuerza su necesidad de estructura”.

Adicional a esto, también tiene una cuota de deseo de aprobación externa y de querer proyectar una imagen de persona educada, limpia y responsable, entonces, no lo hacen por convicción, sino porque buscan reconocimiento.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí