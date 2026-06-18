Cerrar la puerta, subir el volumen de la música y dejarse llevar por el ritmo a solas en el hogar es mucho más que un momento de diversión. Detrás de este hábito se esconden secretos sobre nuestra salud mental y la relación que mantenemos con nosotros mismos. En esta nota, quiero explicarte qué revela la psicología sobre este comportamiento que es practicado por millones de personas en todo el mundo.

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Qué dice la psicología sobre la persona que baila a solas en su hogar

Esta acción es realizada habitualmente cuando tienes que limpiar el hogar. Subes el volumen de tus canciones preferidas y comienzas a bailar; es más, acompañas este ritmo cantando las letras, lo cual representa un momento de suma alegría.

En un primer momento, pensarás que se trata de una simple acción que todo ser humano pasa, pero tiene beneficios considerables, tales como sincronizar la respiración y cortar la rumiación mental; es decir, los pensamientos repetitivos.

Por su parte, Sarah McKay, profesional en neurociencia, señala que poner el cuerpo en movimiento estimula regiones cerebrales clave para el placer, la memoria y el control de las emociones, detallando que entre las áreas beneficiadas se encuentran el hipocampo, la amígdala y el córtex prefrontal.

El baile es capaz de detener la rumiación mental, según expertos en psicología. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El baile representa una distracción, así lo explica la web Psicología y Mente ; entonces, ayuda al cerebro a liberarse de los problemas y preocupaciones. De esa manera, no da paso el estrés y la tensión, obteniendo sensaciones de bienestar

Respecto al perfil psicológico de una persona que le agrada bailar solo en casa, demuestra ser auténtico e independiente, pues no necesitan de la aprobación de otros para disfrutar de su momento. En pocas palabras, estás dispuestos a hacer el “ridículo” frente a sí mismos.

Los hallazgos demuestran que el baile influye de manera inmediata tanto en las emociones como en la estabilidad mental de las personas.

Una persona que le agrada este hábito suele ser auténtica e independiente. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son los beneficios físicos de bailar

Según lo señalado por el portal MedlinePlus, la práctica de este ejercicio aporta diversos efectos positivos al bienestar físico, por lo que a continuación te revelaré los beneficios para que lo realices inmediatamente:

Mejora la salud cardiovascular.

Fortalece los músculos y los huesos.

Reduce el riesgo de demencia.

Mejora el equilibrio y la coordinación

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