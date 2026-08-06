Un simple hábito al iniciar el día puede revelar mucho sobre la personalidad de una persona. La psicología ha puesto su atención en un acto tan cotidiano como beber agua al despertar, revelando datos muy interesantes de quien lo pone en práctica. Para conocer qué resultados han obtenidos los especialistas en salud mental sobre esta costumbre, sigue leyendo este artículo informativo.

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No todas las personas están acostumbradas a beber agua cuando se levantan de la cama, ya que este líquido no suele brindar un sabor delicioso a comparación de un jugo o bebida gasificada, pero sus beneficios son altamente increíbles.

Es más, este hábito es capaz de revela rasgos psicológicos de quien lo pone en práctica. Quizás lo pongas en duda, pero te interesará descubrir lo revelado por los especialistas en salud mental.

Los especialistas en salud recomiendan totalmente beber agua cada mañana. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que beben agua cada mañana

Tal como te indiqué anteriormente, no todos beben agua cada vez que despiertan. Por lo tanto, aquellos que realizan dicha práctica cada mañana demuestran que están interesados en implementar nuevos cambios en sus vidas.

Los expertos en psicología señalan que estas personas no se quedan en su zona de confort, ya que se deciden por ejecutar acciones que les genera incomodidad. De esa manera, reducen el miedo conductual, estimulan el crecimiento personal y disminuye la ansiedad a largo plazo, así lo indica WeLife .

Desde otra perspectiva, el profesional James Clear enfatiza que los individuos acostumbrados a dicho hábito pequeño suelen ser disciplinados en sus rutinas, lo cual tiene un efecto positivo cada día, ya que se refuerza la ruta neuronal.

Para el profesional citado, es necesario que la persona implemente pequeños hábitos diarios, ya que se refuerza una identidad sin exigir grandes sacrificios o, en el mejor de los casos, tiene la capacidad para proyectarse retos más exigentes.

Las personas acostumbradas a este hábito suelen tener rutinas bien establecidas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Los efectos negativos de no beber suficiente agua

El portal Psychology Today dio a conocer distintos estudios sobre las consecuencias negativas de no ingerir vasos de agua cada día. Todas concordaron en un punto negativo: estas personas mostraron nivel de estado de ansiedad.

Eso no es lo único, otras investigaciones también señalaron que la deshidratación leve ocasiona una peor concentración, más fatiga, mayor confusión e influye negativamente en el estado de ánimo.

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