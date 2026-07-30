Mientras algunos evitan abrir redes sociales o se alejan de cualquier publicación previa al estreno que sugiera lo que sucederá, hay quienes se sienten a gusto topándose con la revelación de datos claves como el final, muerte o giro en la trama. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar por qué algunas personas buscan spoilers antes de ver una película o serie y lo que significa. Los expertos llegaron a la conclusión de que lo hacen para que el suspenso o la angustia se sientan más manejables. Aquí te dejo más detalles.

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¿Qué significa para la psicología que algunas personas busquen spoilers?

La psicología indica que las personas que buscan spoilers lo hacen principalmente por autorregulación emocional, necesidad de control y reducción de la ansiedad ante la incertidumbre. Lejos de querer arruinar la experiencia, buscan procesar mejor la trama sin sufrir demasiado.

Si bien muchas personas pueden disfrutar más de las historias cuando no se les adelantan cosas, porque les resultan más divertidas, llenas de suspenso, conmovedoras y satisfactorias, para otros no es así porque los spoilers también pueden reducir el disfrute, especialmente cuando estamos viendo episodios de televisión o películas en las que estamos emocionalmente involucrados.

Según investigaciones, los spoilers pueden aumentar el disfrute narrativo al disminuir la tensión y la ansiedad. (Foto: Ivan S / Pexels)

Desde Psychology Today, el psicólogo Guy Winch destaca que “algunas personas buscan spoilers porque quieren que el viaje emocional se sienta más manejable. Si el suspenso te emociona, la incertidumbre es parte del placer. Pero si el suspenso se siente estresante, la incertidumbre puede convertirse en el obstáculo para el placer. Saber lo que sucede puede funcionar como un cinturón de seguridad emocional. Reduce el volumen emocional lo suficiente como para que la persona se mantenga involucrada (…) están tratando de regular su experiencia emocional. Para las personas que son sensibles al contenido angustiante, un spoiler puede hacer posible disfrutar de un programa, libro o película que de otro modo evitarían. Les da una sensación de control sobre el impacto emocional”.

¿Por qué a algunas personas les gusta ver spoilers?

Cinturón de seguridad emocional: saber el final o si un personaje sufre reduce el impacto de las escenas trágicas y evita el estrés excesivo.

saber el final o si un personaje sufre reduce el impacto de las escenas trágicas y evita el estrés excesivo. Mayor fluidez mental: conocer el desenlace disminuye la tensión de adivinar qué pasará, permitiendo prestar más atención a los detalles, la actuación y cómo se construye la historia.

conocer el desenlace disminuye la tensión de adivinar qué pasará, permitiendo prestar más atención a los detalles, la actuación y cómo se construye la historia. Baja tolerancia a la ambigüedad: algunas mentes se sienten incómodas sin saber el final; anticipar los hechos les devuelve la calma y la seguridad.

Saber el final o si un personaje sufre reduce el impacto de las escenas trágicas y evita el estrés excesivo. (Foto: George Milton / Pexels)

¿Por qué algunas personas evitan los spoilers?

Ahora que ya sabemos que hay quienes disfrutan enterándose antes lo que pasará, también están los que prefieren taparse los ojos y oídos porque “están tratando de proteger algo. Quieren que la experiencia les llegue exactamente como fue diseñada. Quieren el suspenso, la sorpresa, el pavor, la conmoción, la revelación. Para ellos, un spoiler es interferencia emocional; les roba la experiencia que buscan”.

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