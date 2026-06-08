Para muchos es una aliada, mientras que otros la ven como el enemigo. Una escena se vuelve cada vez más común: una joven no puede dormir y está inquieta, necesita hablar con alguien pero todos descansan y tampoco consiguió una cita cercana, entonces toma su celular, formula una interrogante y se queda varios minutos viendo el resultado y sintiendo que era justo lo que necesitaba leer. En los últimos años, la inteligencia artificial es protagonista en la industria cinematográfica, en los negocios, las tareas cotidianas y hasta se ha vuelto ‘el especialista’ que brinda consejos de salud. ¿Acudirías a un robot para obtener ayuda médica? Esta es una pregunta que algunos se hacen y se niegan rotundamente, mientras que un gran grupo de personas confía ciegamente en el resultado que arroje su búsqueda. Teniendo en cuenta que la IA está cada vez más presente en nuestro día a día, la psicología analizó qué significa que las personas recurran a ella para tener un diagnóstico inmediato antes que sacar un turno con un profesional. Para los expertos, esto tiene que ver con la necesidad de un alivio y validación inmediata de lo que se experimenta en ese momento y aquí te detallo lo que opinan ya que es una herramienta válida para pruebas iniciales y que cubre las necesidades de escucha, soledad y acompañamiento que caracterizan a nuestra sociedad, pero nunca puede ser vista como un reemplazo del juicio clínico.

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¿Qué significa que una persona busque un diagnóstico psicológico en la IA?

Que las personas busquen diagnósticos psicológicos en la inteligencia artificial refleja, principalmente, barreras de acceso a la salud mental (costos y listas de espera), la necesidad de validación inmediata y el deseo de explorar dudas sobre su bienestar en un entorno anónimo que no emite juicios de valor.

Para la psicología clínica, este comportamiento revela varios aspectos fundamentales:

Búsqueda de alivio y validación: Las personas buscan respuestas rápidas para el malestar emocional. Un bot puede ofrecer una escucha sin prejuicios las 24 horas del día, lo que a menudo confiere una falsa pero reconfortante sensación de certidumbre.

Las personas buscan respuestas rápidas para el malestar emocional. Un bot puede ofrecer una escucha sin prejuicios las 24 horas del día, lo que a menudo confiere una falsa pero reconfortante sensación de certidumbre. Sesgos y el peligro del autodiagnóstico: La IA puede proporcionar una categorización sintomática basada en su entrenamiento, pero carece de criterio clínico. Esto conlleva altos riesgos de sobrediagnóstico o falsos positivos, lo que puede generar sugestión, estigmatización y ansiedad innecesaria.

La IA puede proporcionar una categorización sintomática basada en su entrenamiento, pero carece de criterio clínico. Esto conlleva altos riesgos de sobrediagnóstico o falsos positivos, lo que puede generar sugestión, estigmatización y ansiedad innecesaria. La falta del toque humano: Un diagnóstico psicológico no es solo una lista de síntomas; requiere una evaluación del contexto de vida, el lenguaje no verbal y la historia personal. La empatía y la validación emocional son procesos intrínsecamente humanos.

Un diagnóstico psicológico no es solo una lista de síntomas; requiere una evaluación del contexto de vida, el lenguaje no verbal y la historia personal. La empatía y la validación emocional son procesos intrínsecamente humanos. El estigma social: Acudir a la IA permite sortear el miedo a ser juzgado por familiares o por el entorno social, lo que evidencia que la sociedad aún tiene tabúes arraigados respecto a las enfermedades mentales.

Las personas recurren a la IA porque está disponible las 24 horas, es inmediata y permite explorar inquietudes sobre el comportamiento sin temor al estigma o al juicio social. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Un estudio realizado por Línea Directa “Los peligros del autodiagnóstico digital” sobre la hipocondría digital o la cibercondría (estado de ansiedad y angustia generado por la búsqueda excesiva de información médica en internet) comenta con alarmismo cómo hoy en día la IA se está convirtiendo en la herramienta más usada para identificar problemas de salud mental y física. Según la investigación, la IA ya no es un complemento, sino que es la fuente principal de información para muchas personas, “uno de cada cuatro (24,8%) se autodiagnostica digitalmente antes que acudir al médico”.

El nuevo terapeuta no tiene consulta ni título universitario

El psicólogo clínico en Valencia (España), José Jaime Pascual Piqueres, se pronunció en un artículo sobre el creciente uso de la inteligencia artificial como espacio de apoyo emocional, reflexión personal y búsqueda de orientación psicológica. Él se pregunta por qué millones de personas están encontrando en una máquina algo que tradicionalmente buscaban en otros seres humanos.

“Vivimos en una sociedad donde muchas personas tienen dificultades para encontrar espacios de escucha. La soledad no consiste únicamente en estar físicamente solo. También aparece cuando sentimos que nadie comprende lo que nos ocurre, cuando no queremos preocupar a quienes nos rodean o cuando creemos que nuestros problemas no son suficientemente importantes como para compartirlos. En ese contexto, la inteligencia artificial ofrece algo extraordinariamente atractivo, disponibilidad inmediata. No interrumpe. No juzga. No parece cansarse. Está ahí a cualquier hora del día. Para una persona que atraviesa un momento de vulnerabilidad emocional, esa combinación resulta poderosa", indicó.

El también miembro de la Asociación Española de Psicología Sanitaria agrega que “formular una pregunta puede convertirse en el primer paso para entender mejor lo que nos sucede, pero conviene no confundir conversación con terapia. La psicoterapia no consiste simplemente en recibir respuestas. Consiste en construir una relación humana capaz de generar comprensión, confianza y cambio psicológico (…) La inteligencia artificial puede acompañar una reflexión. Puede ofrecer información. Puede ayudar a estructurar ideas. Lo que todavía no puede hacer es sustituir la complejidad de un vínculo terapéutico auténtico”.

En muchos casos, los usuarios acuden a chatbots como ChatGPT u otras herramientas de salud mental porque no pueden costear una terapia tradicional ni acceder a un sistema de salud pública eficiente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cómo impacta la IA en el diagnóstico psicológico?

“Al igual que ha sucedido con otras tecnologías, como las aplicaciones móviles o la realidad virtual, es natural que la IA acabe teniendo un papel en la psicología. Desde mi punto de vista, si se utiliza correctamente, puede ser una gran herramienta”, explicó Rubén Nieto Luna, catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Por su parte, Mireia Cabero, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, la IA puede ser una herramienta útil en psicología “con una evaluación continuada que nos garantice la fiabilidad y el acierto en su diagnóstico, y su capacidad analítica”. Además, podría usarse para un acompañamiento diario en procesos que se agravan con la soledad. Asimismo, puede beneficiar a las personas a las que “una voz familiar, experta y afable, e incluso amorosa, podría ser útil y soportable para la superación de los procesos de dolor emocional, como el duelo, los cambios importantes, la recuperación de un trauma, etc.”. Por otra parte, podría ser un apoyo reflexivo que facilite el autoconocimiento y el replanteamiento de estrategias o aproximaciones a malestares o conflictos vitales sin gravedad.

Pablo Vallejo, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, agrega que “aquí los algoritmos son capaces de aprender: no solo nos imitan, sino que en muchos casos nos superan. No obstante, seguimos siendo los humanos quienes les decimos cómo deben entrenarse. Es decir, aún tenemos un rol activo en el diseño de la IA y, hasta cierto punto, en la comprensión del proceso”.

Si bien la inteligencia artificial está transformando la psicología al acelerar la investigación, optimizar diagnósticos y ampliar el acceso a la terapia, también plantea retos críticos, ya que carece de la empatía humana y puede generar dependencia emocional en quienes la usan como sustituto terapéutico.

Incluso la propia IA sabe que su papel es de orientar y no diagnosticar. Por eso tras hacer una búsqueda suele dar un consejo. Lo comprobé haciendo una pregunta y esto fue lo que me arrojó: “te recuerdo que, si alguna vez te sientes abrumada o necesitas hablar con alguien, existen profesionales y recursos disponibles para ayudarte. No dudes en buscarlos si lo necesitas”.

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