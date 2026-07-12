Ceder el asiento en el transporte público puede parecer un acto noble, pero la psicología revela que existe un significado más profundo a tomar en cuenta. Distintos expertos en esta ciencia puntualizan que este acto demuestra que la persona busca una profunda motivación personal; sin embargo, no sería lo único. Para conocer más detalles al respecto sobre este comportamiento, es necesario que sigas leyendo los siguientes párrafos.

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Seguramente eres una de esas personas acostumbradas a realizar este acto de empatía en los autobuses. Cuando visualizas que un adulto mayor, mujer embarazada o una madre con bebé en manos está de pie, de manera instantánea le brindas el asiento.

Si bien esto demuestra los buenos valores inculcados del hogar, la ciencia que estudia el comportamiento humano también señala que esta conducta funciona como un reflejo directo que expone los rasgos de la personalidad de quien lo pone en práctica.

Esta buena práctica demuestra los buenos modales de la persona. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas que ceden el asiento en los autobuses

Como cualidad principal, estas personas presentan un comportamiento prosocial. De acuerdo a la Universidad Internacional de Valencia , son actos de solidaridad, altruismo o cooperación que beneficia totalmente a las demás sin esperar algo a cambio.

Estos individuos tienen la habilidad para entender las carencias y los problemas de quienes lo rodean. Debido a esta empatía, tienen disposición de colaborar y ofrecer apoyo en el momento que alguien requiere asistencia para solucionar la dificultad.

Esta acción también pone en evidencia que la persona cuenta con una buena inteligencia emocional. Para Daniel Goleman, profesor de la Universidad de Harvard, se trata de la capacidad para reconocer los propios sentimientos y los de los demás.

Cuando se cede el asiento a una persona que realmente lo necesita, se crea un entorno más amigable. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Otros estudios señalan que quienes ceden el asiento en un autobús lo hacen con la finalidad de sentirse bien consigo mismos. Es decir, cuando realizan un acto bondadoso, siente una gran satisfacción y eso permite que su confianza se incremente.

En conclusión, ceder el asiento en el transporte público a las personas que lo requieren es un reflejo de valores individuales muy valiosos, una acción sencilla que al mismo tiempo ayuda a generar una convivencia mucho más armoniosa con el resto.

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