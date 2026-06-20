¿Alguna vez observaste a una persona o tienes la costumbre de cruzar los brazos durante una conversación? Quizás sí y pensabas que se trata de una simple postura, pero esa perspectiva no la comparte los expertos en la psicología . Este gesto corporal revela rasgos importantes de la personalidad de aquel que lo ponga en práctica frecuentemente. En caso estés interesado por conocer más detalles, sigue leyendo esta nota.

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Muchas personas adoptaron dicha postura mientras entablan un diálogo con otras personas. En un primer momento, se puede considerar que, al cruzar los brazos, la persona está intentando relajarse o que se siente cómodo, pero no sería totalmente cierto.

Los profesionales de la ciencia que estudia el comportamiento humano han realizado estudios más profundos sobre esta práctica y los resultados son sorprendentes, ya que suele revelar más puntos negativos que positivos.

Los expertos en psicología consideran que este gesto corporal revela más puntos negativos que positivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre cruzar los brazos en una conversación

En un artículo redactado por Hanan Parvez, máster en Psicología , explica que este gesto corporal se vincula estrechamente con una actitud defensiva, la cual se relaciona con la incomodidad, inquietud, timidez o inseguridad.

Cuando la persona no se está sintiendo cómoda con los temas que se están tratando en una conversación, cruza los brazos sobre el pecho, como si estuviera creando una barrera de protección.

Desde la perspectiva de Mundo Psicólogos , si un hombre o una mujer está experimentando temor o ansiedad a niveles altos, inmediatamente cruzará los brazos; se trataría de una respuesta muy natural ante la angustia.

Además, sería un indicador de molestia por parte de quien lo pone en práctica, pues realiza este gesto corporal como un método de autocontrol ante un suceso de frustración o ira reprimida.

Pese a ello, no todo sería negativo como te indiqué anteriormente, ya que otros especialistas consideran que tan solo cruzar los brazos puede aliviar el estrés considerablemente.

Principalmente, cruzar los brazos revela que la persona están intentando cubrir una inseguridad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Los brazos cruzados dan una mala impresión?

Según información de Mundo Psicólogos, existe evidencia de que si un hombre o una mujer visualiza que la otra parte realiza esta acción prefiere mantener su distancia , ya que lo interpretan como una falta de respeto que no están permitidos en tolerar.

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