Cuando una persona tiene un círculo social reducido se lo vincula rápidamente con la timidez o que prefiere estar solo. Aunque puede ser una deducción acertada, la psicología revela que la realidad puede ser más profunda de lo que imaginamos. Distintos expertos señalan que la dificultad para formar nuevos lazos amicales se debe a vivencias del pasado que tuvieron un impacto en nuestro ser. Si quieres acceder a una mayor información sobre este comportamiento, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Posiblemente conoces a una persona que no tiene la necesidad de relacionarse con otras; tuviste la intención de entablar una conversación, pero no resultó como imaginaste, ya que estos individuos no son fáciles de ganar su confianza.

Entonces, te surge la pregunta: ¿Por qué no quiere ser mi amigo? ¿Por qué es distante con los demás?. Son dudas que aparecen rápidamente, pero dicha actitud de la otra parte tiene un significado interesante en la psicología que te permitirá comprender más al respecto.

Todos en algún momento hemos conocido a una persona que destacaba por alejarse de los demás. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Tienen heridas en el pasado

En una conversación otorgada a Cuídate Plus , la psicóloga Olga Albaladejo señala que estas personas han vivido experiencias sumamente dañinas en años anteriores, lo cual les permite desconfiar plenamente de cualquier individuo; no sólo puede ser en los vínculos amicales, también en las relaciones amorosas.

El miedo persistente a ser lastimados nuevamente lleva a estas personas a levantar “muros de protección”, una condición que limita las intenciones de conectar con otras debido a que la idea de sufrimiento futuro permanece en su mente.

En pocas palabras, este comportamiento podría corresponder al apego evitativo, ya que tienen la necesidad exagerada de independencia y de autosuficiencia; entonces no sienten la necesidad de expresar sus sentimientos hacia los demás.

Para Irene Levine , profesora de psiquiatría en la Escuela de Medicina de NYU, se pone en evidencia la inseguridad de la persona, pues no siente la confianza de socializar con otros individuos al considerar que no será bien recibido o que sus preferencias serán rechazadas.

La persona que evita crear nuevos vínculos no pretende vivir experiencias malas de años anteriores. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo afecta no socializar

Especialistas en psicología advierten que la soledad crónica representa un riesgo para la salud, ya que eleva los niveles de cortisol, incrementa las posibilidades de padecer problemas cardiovasculares y acelera el deterioro cognitivo ; además de propiciar el desarrollo de depresión y ansiedad social .

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