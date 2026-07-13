Para muchas personas, contar los billetes o las monedas antes de salir de sus casas es un gesto cotidiano casi automático, pero esta costumbre de seguridad financiera puede revelar rasgos de la personalidad. Los expertos en psicología señalan que no se trata de una medida de precaución, ya que esconde algo más profundo en el plano mental. Si te interesa conocer más sobre esta actitud, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Quizás tú u otras personas de tu círculo mantienen este hábito: contabilizar la cantidad de monedas y billetes antes de salir del hogar. En un primer momento, se puede imaginar que intentas saber cuánto dinero en efectivo tienes disponible en caso se te antoje comer o comprar algo.

Aunque puede ser verdad, la ciencia que analiza la conducta humana ha realizado distintos estudios al respecto para identificar las características específicas que definen a este tipo de individuos.

Se puede interpretar que la persona que contabiliza su dinero es precavido, pero tiene otro significado para la psicología. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que cuentan su dinero antes de salir

Distintos profesionales de la psicología descubrieron que aquellos acostumbrados a contar su dinero antes de salir de casa suelen enfrentar habitualmente situaciones de incertidumbre. Es decir, sienten mucha preocupación por lo que sucede en su alrededor.

Ante dicha sensación, estas personas intentan adquirir el control de esos escenarios y así lograr la calma, pero no necesariamente resulta positivo, ya que se sienten más estresadas y ansiosas, así lo explica el portal Albiach Psicólogos .

Bajo esta premisa, se puede interpretar que quienes cuentan su efectivo de manera constante han imaginado previamente que lo perdieron o no están llevando la cantidad suficiente para salir a la calle.

Los expertos en psicología señalan que este tipo de personas acostumbran a tener todo bajo control. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Otros estudios precisan que otra característica de estos individuos es que no les agrada la improvisación; es decir, se anticipan de lo que posiblemente puede pasar al salir a la calle y se preparan con total anticipación. En términos simples, tienen bien definido sus rutinas.

Es más, se puede deducir que este tipo de personas mantienen una relación consciente con el dinero, ya que, al contabilizar su efectivo, tienen más facilidades de hacer presupuestos, registrar entradas y salidas de dinero, y analizan frecuentemente si es necesario gastar.

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