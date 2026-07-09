Cumplir con las promesas cotidianas, por más insignificantes que parezcan, revela mucho más sobre nuestra mente de lo que pensamos en un primer momento. No solo se trata de un simple gesto para quedar bien con los demás, la psicología indica que este acción esconde una poderosa herramienta de crecimiento interno. ¿Qué señala la ciencia realmente? Los detalles podrás conocerlos a continuación.

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Gran parte de la población mundial se identifica con la tendencia de hacer promesas repentinas para ganarse la confianza de los demás, pero no se limita únicamente en eso, ya que también suele aplicarse hacia uno mismo.

En un principio, genera esa sensación de felicidad; sin embargo, si se profundiza con estudios psicológicos, te interesará los resultados que se han obtenido a lo largo de los años.

Las pequeñas promesas tienen un profundo impacto entre las personas que lo ponen en práctica. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas acostumbradas a cumplir “pequeñas promesas”

En una conversación con Saber Vivir , la psicóloga Montse Cazcarra explica esta acción aplicada por una persona de manera frecuente suele demostrar que posee una buena autoconfianza, pues no duda de sus capacidades para lograr lo que se propone.

Lo señalado por la especialista tiene concordancia con un artículo publicado en el medio Experimental Economics, al comprobar mediante un estudio que las personas otorgan una gran importancia a mantener la congruencia entre lo que dicen y cómo actúan.

Entonces, mantener promesas con otras o con uno mismo tiene un valor fundamental, demostrando que la honestidad es prioritaria.

Una promesa cumplida suele aumentar la autoconfianza y autoeficacia. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Desde otra perspectiva, el psicólogo Albert Bandura fundamentó por qué concretar pequeñas promesas son importantes para la persona. En primer lugar, se fortalece la autoeficacia, el cual se considera como la creencia para organizar y ejecutar acciones necesarias con la finalidad de cumplir determinados resultados.

De esa manera, se construye una identidad positiva y que puede afrontar cualquier obstáculo que se aparezca en el camino; caso contrario ocurre cuando se falla con lo planificado, ya que afecta sutilmente.

Otros especialistas en autoestima señalan que quienes están acostumbrado a este hábito fortalece su percepción de ser una “persona de palabra” , lo que representa como un escudo protector para la valoración propia.

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