A algunos les da flojera volver, un grupo considera que es trabajo del personal de tienda, mientras que otros sí se toman unos segundos para hacerlo, así como consideran que ayudar a un mozo a levantar la mesa es una buena idea. De seguro te ha pasado que ingresas al local y te diriges a la zona donde suelen estar ubicados y no encuentras ninguno, entonces te toca pasear por cajas buscando o tener que cargar todos tus productos en los brazos. Si algo se ha vuelto habitual sin importar el país, es que los coches estén dispersos por el estacionamiento o exteriores hasta que algún trabajador vaya en su búsqueda. Ante esto, la psicología se encargó de analizar por qué las personas dejan el carrito de compras en cualquier lugar y qué caracteriza a las que sí lo dejan en su sitio dentro del supermercado o almacén. Aquí te lo explico al detalle.

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No dejarlo abandonado en el estacionamiento es un gesto asociado con la responsabilidad social de las personas que lo practican. (Foto: Paul Seling / Pexels)

Qué significa para la psicología que alguien deje el carrito de compras en su sitio

No solo se trata de educación y responsabilidad social, ya que a nadie le gusta verlo abandonado en la sección de cajas, imposibilitando el libre tránsito o tener que moverlo para poder colocar tus productos en la cinta transportadora, sino que este simple gesto dice mucho de las personas y eso lo sabe la psicología ya que se asocia a valores como la empatía por los demás y el entorno.

Quienes devuelven el coche a su lugar demuestran una gran respeto por el espacio y el trabajo de los demás y entienden que un supermercado es un espacio compartido donde este acto puede mejorar la experiencia de clientes y trabajadores.

Eso no es todo, pues también demuestra responsabilidad, atención, amabilidad y quienes lo hacen son percibidas como coherentes y que actúan en consecuencia.

Devolver el carrito después de terminar tus compras evita estorbar espacios y facilita el trabajo de los empleados. (Foto: Gustavo Fring / Pexels) / taras_chaban

Dejarlo en su sitio no tiene que ver con el orden u organización

La psicóloga Leticia Martín Enjuto fue consultada por ‘Cuerpomente’ sobre este tema e indicó que tras este sencillo acto se esconde una gran empatía manifestada en forma de cortesía.

“Este tipo de personas suelen pasar desapercibidas (…) Son gestos pequeños, cotidianos, casi automáticos. Sin embargo, estas conductas pueden revelar algo más profundo que una simple preferencia por el orden: muestran una manera concreta de relacionarse con los demás y con el entorno social”, aseguró.

Y es que cuando dejamos un carrito abandonado, estamos causando problemas a terceros que no poder caminar cómodamente por el espacio o al trabajador que deberá dedicar parte de su jornada a recoger cada carro y ponerlo en su sitio. Por eso, en el fondo es un acto de empatía. “Es una forma de ponerse en el lugar del otro a través de acciones concretas”, añadió la experta.

Por qué algunas personas no lo devuelven a su lugar

Se puede deber a diversos factores, pero los que más destacan son la falta de civismo y pereza. Aquí prima la comodidad personal sobre el bienestar colectivo. A esto también se le puede sumar que algunas personas no lo hagan por falta de empatía o a circunstancias atenuantes (como tener a un menor desatendido o una limitación de movilidad).

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