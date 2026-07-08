A todos nos ha pasado alguna vez que despertamos tarde y tenemos el tiempo justo para ducharnos, alistarnos y salir a trabajar por lo que inevitablemente dejamos la toalla en el baño, la ropa en el piso o las sábanas revoloteadas; sin embargo, también hay otro grupo a los que cada mañana no les nace hacer ciertas tareas o no las consideran de vital importancia. En ese sentido, la psicología se encargó de analizar qué significa que algunas personas empiecen su día dejando la cama sin tender. Los expertos llegaron a la conclusión de que esto no es por pereza, sino que tanto hombres como mujeres se enfocan en otras prioridades diarias. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué significa para la psicología dejar la cama sin tender?

Dejar la cama destendida no es necesariamente un signo de pereza. La psicología asocia este hábito con una mayor flexibilidad mental, espontaneidad y creatividad. También puede reflejar el deseo de vivir bajo las propias reglas o, en algunos casos, ser un indicio de desmotivación o procrastinación en ciertas rutinas.

Las rutinas del hogar pueden reflejar aspectos de la personalidad. (Foto: Castorly Stock / Pexels) / Travis+Kathryn Castor

Si bien esto no determina la personalidad, sí permite a los expertos tener una idea más clara de cómo la persona se relaciona con el orden, las rutinas y las prioridades diarias.

Y es que para muchos esto se considera una tarea innecesaria y que se puede realizar horas después o al volver a casa del trabajo, por lo que deciden destinar su tiempo a actividades que perciben como más importantes o productivas.

Expertos sostienen que este hábito puede estar relacionado con perfiles más flexibles y menos rígidos. (Foto: Pexels)

Qué rasgos comparten las personas que dejan la cama sin tender

Los expertos detallan varios rasgos psicológicos y conductuales en las personas que no tienden la cama:

Actitud relajada: tienen una estructura de rutina menos rígida, prefiriendo la improvisación por encima del cumplimiento estricto de las normas.

tienen una estructura de rutina menos rígida, prefiriendo la improvisación por encima del cumplimiento estricto de las normas. Búsqueda de libertad: se relaciona con la autoafirmación y una declaración subconsciente de independencia personal.

se relaciona con la autoafirmación y una declaración subconsciente de independencia personal. Creatividad y enfoque libre: tienden a priorizar el pensamiento creativo o la fluidez mental antes que las tareas mecánicas del hogar.

tienden a priorizar el pensamiento creativo o la fluidez mental antes que las tareas mecánicas del hogar. Posible desmotivación: en ciertos escenarios, si el hábito es constante, puede ser un reflejo sutil de fatiga, estrés o desánimo emocional.

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