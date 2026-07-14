Hay quienes primero se devoran la hamburguesa y luego van con las papas fritas o que prefieren acabar primero la pasta o carbohidratos para pasar después con la proteína del plato, ¿notaste alguna vez que tu acompañante o tú mismo no van comiendo todo a la par sino que dejan lo mejor para el final? La psicología se encargó de analizar por qué algunas personas comen primero lo que menos les gusta y la conclusión es que este hábito puede estar relacionado con la anticipación, la recompensa y la forma en que cada uno organiza el placer cotidiano. Aquí te lo explico al detalle.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que no disfrutan de los abrazos

¿Qué significa para la psicología que las personas dejen lo mejor de la comida para el final?

Dejar lo mejor para el final refleja autocontrol, optimismo y planificación. Los expertos en conducta lo vinculan con la regla del “pico final”, donde el cerebro busca cerrar experiencias con una sensación positiva duradera. Son personas que disfrutan anticipando el placer y suelen proyectar su motivación hacia el futuro.

Algunas personas separan intencionalmente esa porción tan disfrutable del resto del manjar, encontrando un placer irresistible en ese gesto. (Foto: Hispanolistic / iStock)

Desde la psicología también se recalca que este hábito puede relacionarse con la necesidad de terminar las experiencias de forma positiva. Si se cierra con el alimento favorito, se asocia la comida a una sensación agradable, por más que al principio haya habido partes menos sabrosas. Además, se asocia a una manera ordenada de tomar decisiones.

En resúmen, este comportamiento es muy común y no tiene nada de malo. Entre las razones más frecuentes aparecen la búsqueda de terminar la comida con una sensación agradable, la anticipación de una recompensa, el hábito aprendido desde chicos, la idea de “sacarse de encima” primero lo menos deseado y el deseo de prolongar el disfrute del alimento favorito.

Un acto tan cotidiano como este puede evidenciar mucha información acerca de la personalidad del que lo realiza. (Foto: Slavica / iStock)

¿Qué caracteriza a las personas que comen primero lo que menos les gusta y dejan lo mejor para el final?

Este hábito sugiere varias características de personalidad y estrategias cognitivas:

Gratificación postergada: demuestra una alta capacidad para retrasar una recompensa inmediata en favor de una satisfacción mayor más adelante.

demuestra una alta capacidad para retrasar una recompensa inmediata en favor de una satisfacción mayor más adelante. Optimismo: se asocia con la confianza de que “lo mejor aún está por llegar”, manteniendo una actitud positiva ante las experiencias.

se asocia con la confianza de que “lo mejor aún está por llegar”, manteniendo una actitud positiva ante las experiencias. Gestión del recuerdo: al terminar con el sabor más exquisito, estas personas buscan prolongar esa sensación de bienestar y potenciar el recuerdo de toda la vivencia.

al terminar con el sabor más exquisito, estas personas buscan prolongar esa sensación de bienestar y potenciar el recuerdo de toda la vivencia. Enfoque estructurado: suelen ser perfiles más organizados y planificadores, quienes prefieren seguir secuencias que culminen en un punto de máximo disfrute.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí