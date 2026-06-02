Hay quienes cada que vuelven a casa colocan sus prendas en el cesto de lavado, mientras que otros separan una camiseta o jean porque aún se puede usar una vez más y no termina en el clóset, sino en una especie de montaña en un rincón del cuarto. De seguro esta escena se te hace familiar porque te pasó en algún momento de la vida, porque lo haces todos los días o lidias con esta costumbre en tu pareja. Y es que acumular ropa en una silla es más común de lo que imaginas y no representa que alguien sea desordenado, sino que es una señal de practicidad. La psicología ha estudiado qué significa que las personas no puedan erradicar este hábito y las respuestas te sorprenderán. Aquí te explico lo que necesitas saber para entenderte mejor, a quien tienes al lado en tu habitación o hasta a tu hijo adolescente.

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¿Qué significa dejar la ropa acumulada en la silla?

Muchos lo califican como una señal de desorden, dejadez o falta de organización, pero la psicología explica que los hábitos, el orden y la ansiedad están muy relacionados en personas que acostumbran a quitarse la ropa y durante días formar una especie de torre sin fin sobre la silla. Y es que, en muchos casos, no se trata de pereza ni de falta de interés por la buena distribución de las cosas en el cuarto.

La especialista Sara Navarrete explicó en la revista Hola! que esa silla llena de prendas puede ser el reflejo de nuestra forma de organizarnos y de que nuestra mente está saturada tras un día lleno de tareas pendientes, estrés, caos y preocupaciones y guardar una camiseta o casaca en el clóset se considera una acción sin prioridad porque el cerebro prefiere ahorrarse un poco de energía.

Además, según su análisis, el hecho de que alguien deje pequeñas tareas para después, como guardar la ropa en el armario, incluso puede reflejar una personalidad práctica, es decir, se trata de personas que no necesitan que todo esté perfecto para sentirse bien y dedican sus recursos mentales a otras tareas que consideran más importantes.

Dejar la ropa acumulada es una forma de decir “ahora no puedo con esto”, aunque se trate solo de una camisa. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué las personas acumulan ropa sobre una silla

De seguro tienes una en tu cuarto, tu hijo ya adoptó esta costumbre o tu pareja es quien no puede soltar este hábito y se vuelve un punto medio entre el desorden y el orden. “La mayoría de las veces no es pereza ni dejadez. Es una decisión aplazada”, según detalla la psicóloga ya que la persona mira esa prenda y piensa: “todavía no está lo suficientemente sucia para lavar, pero tampoco tan limpia como para volver al armario”.

Entonces, que la ropa termine acumulada es debido a la saturación mental del día y, en muchas ocasiones, esa prenda que necesita ser guardada se vuelve una tarea o responsabilidad adicional que preferimos omitir o dejar para más tarde, y la verdad es que se pasan los días y sigue ahí.

Este comportamiento refleja cansancio mental, necesidad de practicidad o dificultades para desconectarse de tareas pendientes.

La silla de ropa acumulada tiene relación con el estrés

Cuando enfrentamos etapas de saturación mental, ansiedad o estrés en el trabajo, la familia o a nivel personal, no solo la ropa empieza a acumularse, sino papeles en el escritorio, la despensa no mantiene orden, la sala no siempre luce impecable y esto se debe a que el cerebro está en modo de supervivencia y se concentra en resolver lo prioritario e indispensable. Para la psicóloga Sara Navarrete, el desorden no es la causa del estrés, sino una consecuencia visible de él y muchas veces “la casa suele contar la historia emocional que estamos viviendo”. Entonces, sí hay una relación muy estrecha entre nuestro estado emocional y los espacios que habitamos.

Algunas personas sienten alivio momentáneo dejando las prendas “a mano”, evitando sumar otra tarea antes de descansar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo se vuelve un problema tener tanta ropa acumulada en la silla

Como ya te expliqué de la mano de la especialista, todos dejamos tareas para después cuando estamos cansados, pero si este hábito hace que al ingresar a tu habitación sientas culpa, frustración, sensación de descontrol o te genere conflictos con tu pareja o familia, es momento de tomarlo como un problema. “Hablamos del impacto emocional que está teniendo ese hábito. La diferencia no está en el montón de ropa. Está en cómo nos hace sentir”, indicó Navarrete.

Es aquí donde resulta importante encontrar un equilibrio que nos permita sentirnos cómodos sin convertir el orden en presión y saturarnos más. Lo mejor es dedicar unos minutos al día a pequeñas tareas porque lo complicado está en el cansancio, la exigencia y la carga mental. El punto de partida de una casa o espacio ordenado está en una mente tranquila.

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