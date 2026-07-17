Así como algunos despiertan antes que suene porque están afectados por los niveles de alerta mental, también hay otros a los que les cuesta abrir los ojos y seguro en alguna ocasión se quedaron profundamente dormidos por decir el clásico “5 minutitos más” y notaron que ya estában tarde para el trabajo o se pasó la hora de su reunión de la mañana. Ante estas emergencias que pueden pasar en cualquier momento, algunas personas prefieren programarla para las 6:00, otra a las 6:05 y una alarma extra “por las dudas”. La psicología analizó qué hay detrás de este hábito y los expertos afirman que refleja una ansiedad anticipatoria, pero no es lo único. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué significa para la psicología que las personas dejen una alarma extra “por las dudas”?

Para la psicología, poner múltiples alarmas o usar el botón de repetición (snooze) no es pereza. Refleja ansiedad anticipatoria, temor a fallar en las responsabilidades y un mecanismo de reaseguro emocional. El cerebro busca una “red de seguridad” para evitar el estrés de quedarse dormido.

Los expertos recalcan que esta costumbre también refleja una forma particular de enfrentar la incertidumbre, buscar control sobre el tiempo y reducir la posibilidad de que algo importante salga mal.

Dejar una alarma activada "por las dudas" parece un gesto insignificante, pero revela cómo cada persona enfrenta la incertidumbre. (Foto: solar22 / iStock)

¿Qué características tienen las personas que dejan una alarma extra “por las dudas”?

Este comportamiento suele estar relacionado con la anticipación y cómo la persona busca disminuir el impacto de imprevistos teniendo una especie de “plan B” para sentirse tranquilos. Esto también les permite descansar con mayor sensación de seguridad.

Saber que está programada reduce la incertidumbre y permite descansar con mayor sensación de seguridad. (Foto: stefanamer / iStock)

Entre las características destacan que estas personas buscan anticiparse a posibles inconvenientes para reducir el estrés cotidiano y se entiende como una estrategia cotidiana para organizar mejor la rutina. Además, son individuos que destacan por su planificación, previsión y necesidad de sentirse preparados frente a lo inesperado.

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