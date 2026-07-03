El vínculo con nuestros padres evoluciona con el pasar de los años, pero para muchos jóvenes y adultos, alejarse de ellos resulta un desafío emocional sumamente complicado. Si bien se piensa que esta dependencia busca protección, los expertos en psicología revelan que esto tiene un significado más profundo. ¿Qué dice la ciencia? Esta nota te revelará las verdaderas razones detrás de este comportamiento.

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Cuando cumplimos la mayoría de edad, lo ideal sería que la persona valga por sí misma; sin embargo, con el pasar de los años, hay individuos que aún dependen de las recomendaciones de sus padres o no imaginan vivir lejos de ellos.

Habitualmente este comportamiento es criticado por los demás, pero la ciencia que estudia el estado mental tiene una perspectiva completamente diferente que te permitirá comprender al respecto.

Existen jóvenes y adultos que aún consultan a sus padres antes de tomar una decisión. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que dependen mucho de sus padres en la etapa adulta

Inicialmente, los expertos en psicología consideran que es saludable mantener un vínculo cercano con nuestros padres durante la etapa adulta, pues no se pierde esa conexión; sin embargo, lo alarmante surge cuando existe dependencia emocional.

Según información de Psicología y Mente , quien presenta este comportamiento solo está afectando su capacidad de autonomía y de desarrollo personal. Es decir, no contará con el potencial necesario para sentir, pensar, decidir y actuar por sí mismo.

Es más, la persona que depende de sus progenitores presenta mucha inseguridad, pues considera que, si no cuenta con la compañía de sus padres, está expuesto a equivocarse cuando tome las riendas de su propia vida.

Los psicólogos advierten que este patrón solo afecta la autonomía del hijo adulto. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Este patrón psicológico se construye desde la infancia con gran influencia por parte de los padres , según lo indicado por el portal citado. Por ejemplo, si un niño o adolescente no tuvo atención suficiente, en su etapa adulta buscará aprobación constante.

También se puede relacionar a la sobreprotección excesiva, ya que ciertos padres evitaron que sus hijos estén expuestos a cualquier dificultad, transmitiendo que el mundo es peligroso. Esta acción ocasiona que la confianza del descendiente se limite con el pasar de los años.

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