Para millones de personas, el fútbol no se trata de un simple entretenimiento, sino un espectáculo que genera emociones. Detrás de gritar un gol y ser fanático de un equipo en específico, existen mecanismos mentales que la psicología ha investigado. ¿Qué revela realmente la ciencia que estudia el comportamiento humano sobre la simple acción de mirar el deporte rey? Para conocer los detalles más interesantes es necesario que sigas leyendo esta nota.

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Cuando se confirma que tu equipo favorito o selección nacional disputará un encuentro en una fecha determinada, organizas tu tiempo para visualizar dicho espectáculo; es como se si se tratase de un vínculo sumamente importante que se formó conforme pasaron los años.

Así gane o pierda, vives cada partido como si fuera el último. No importa el resultado, siempre tienes ese lado incondicional y la misma pasión en cada encuentro. Quizás consideres que se trate de un simple fanatismo intenso, pero la psicología tiene otra perspectiva al respecto.

De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , el aficionado de fútbol pretende formar parte de un comunidad. Cuando la persona se pone la camiseta, usa los colores y comienza a alentar está creando un lazo simbólico con los demás.

Esa misma perspectiva la comparte el doctor Dan Wann, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Murray, quien sostiene que el fanatismo hacia un equipo deportivo funciona como un factor que previene el aislamiento social.

“Cuanto más se identifica el aficionado con un equipo local, mayor es la probabilidad de que este individuo tenga un sentido integral de salud psicológica, menores niveles de soledad, menores niveles de alineación, un sentido más de autoestima”, añadió en su entrevista a American Psychological Association .

Según la psicología, un encuentro de fútbol es capaz de incluir a una persona en una comunidad y evita que esté en aislamiento social. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Una persona totalmente emocional

Para Wann, la persona que tiene un fanatismo por el fútbol o cualquier deporte suele ser emotiva en cualquier plano de su vida. En un partido de balompié, la situación se puede manifestar cuando su equipo favorito gana o pierde.

En el caso que la escuadra es derrotada por su rival, la persona se sentirá molesta, irritable, agresiva, hostil o hasta el punto de volverse agresivo con sus palabras; caso contrario ocurre cuando consigue la victoria, ya que muestra mucha alegría que puede ser contagiosa.

Distintos estudios psicológicos también señalan que la victoria del equipo preferido libera con intensidad los mecanismos de recompensa cerebrales —sobre todo ante resultados inesperados—, lo que despierta el impulso de revivir esa vivencia positiva.

La persona que suele ser fanático acérrimo de un equipo de fútbol suele ser muy emotiva. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿El optimismo se hace presente?

Si eres fanático de un equipo en particular, has tenido la sensación de que ganará a pesar de que los pronósticos no estén a su favor, como si tuvieras confianza total de que ese resultado positivo ocurrirá totalmente sin que se haya disputado el encuentro.

Ante ese panorama, el portal Selia precisa que estos hinchas mantienen una visión optimista de las cosas y eso les permite fortalecer su ánimo en general. En cada aspecto de sus vidas, tienen la convicción de que saldrá positivo.

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