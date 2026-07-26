Para nadie es un secreto que la forma en la que eliges descansar por las noches tiene un impacto directo en la calidad de sueño. Ya sea con la televisión prendida o revisando las redes sociales minutos antes de cerrar los ojos, las horas de sueño profundo se pueden ver afectadas, peor aún si tenemos un gran distractor entre las sábanas. Teniendo en cuenta que muchas personas se echan a dormir con el celular al lado, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de esta tendencia y los efectos que tienen en hombres y mujeres. Los expertos coinciden en que esto puede aumentar los niveles de ansiedad, pero no es lo único. Aquí te doy más detalles.

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¿Qué dice la psicología de las personas que duermen con el celular en la cama?

Dormir con el celular en la cama refleja dependencia digital ya que algunos sienten la necesidad de estar conectados todo el tiempo, ansiedad de control y el miedo a perderse de algo (FOMO - “fear of missing out”). Este hábito muestra una necesidad constante de aprobación y conexión que frena el descanso real generando un círculo vicioso de vigilancia. Además, los especialistas del sueño aseguran que dormir con el celular cerca puede tener efectos en la calidad de sueño a largo plazo.

Revisar el teléfono antes de dormir o al despertar interrumpe los ciclos naturales del sueño, lo que puede provocar insomnio o despertares frecuentes durante la noche.

Los especialistas advierten que dejar el teléfono al alcance durante la noche puede afectar el descanso y provocar ansiedad. (Foto: Ron Lach / Pexels)

¿Qué pasa si duermes con el celular en la cama?

Dormir con el teléfono en la cama puede causar insomnio y fatiga, ya que la luz azul y las notificaciones engañan a tu cerebro impidiendo que produzca melatonina. Además, si lo dejas debajo de la almohada o conectado a la corriente, existe el riesgo de que el dispositivo se sobrecaliente y pudiera provocar un incendio.

Entre los problemas de descanso y salud mental, los expertos destacan que esto evita que alcances el sueño profundo y reparador. Además, las alertas, vibraciones o la simple tentación de revisar las redes sociales a medianoche mantienen tu mente en estado de alerta, lo que aumenta los niveles de estrés y ansiedad.

Desde la psicología, dormir con el celular cerca es una señal de dependencia digital. (Foto: SHVETS production / Pexels)

Entre los efectos a largo plazo, el que más afecta es que el descanso deficiente está asociado con problemas de concentración, irritabilidad e incluso un mayor riesgo de padecimientos metabólicos y cardiovasculares.

Es por esto que los expertos en salud y bienestar personal recomiendan establecer límites claros con la tecnología, sobre todo antes de dormir, por lo que lo mejor es dejar el celular lejos de la cama para no afectar la calidad del sueño.

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