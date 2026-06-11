Compartir la cama con un perro o un gato es un hábito común para millones de personas, pero esta costumbre tiene un significado en la psicología . Los especialistas señalan que esta decisión no solo se trata de una muestra de cariño, también se debe a una búsqueda de bienestar y tranquilidad, pero eso no sería lo único, ya que existen resultados interesantes. Para conocer los detalles completos, te invito a leer los siguientes párrafos.

TE PUEDE INTERESAR La psicología dice que las personas que nunca publican en sus redes sociales no solo buscan privacidad, sino que no tienen necesidad de validación externa

En caso tengas mascota, tú seas una de las personas que no puede descansar sin la compañía de tu perro o gato; es como si su presencia es la ideal para conciliar el sueño. Lo que comenzó como una simple curiosidad terminó convirtiéndose en un hábito que cuesta soltar.

Seguramente habrás recibido reclamos de tus padres por ello, pero por nada del mundo permitirías que tu mascota vuelva a dormir lejos de ti. En un primer momento imaginaste que solo se trata de un profundo amor, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano revela algo diferente que te puede interesar.

Según unos resultados compartidos por la revista científica Science, cuando la persona acostumbrado a compartir momentos cercanos con su mascota, tal como dormir juntos, se favorece la liberación de oxitocina en ambas partes. Entonces, se crea un ambiente de apego y confianza.

Estudios revelan que la práctica de dormir junto a una mascota ocasiona la liberación de oxitocina. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Una compañía que beneficia completamente

Distintos estudios psicológicos han confirmado que esta costumbre suele tener beneficios completos para el ser humano. De acuerdo a un artículo escrito por Michael J. Breus, psicólogo clínico y diplomado de la Junta Estadounidense Medicina del Sueño , esto es totalmente recomendado para las personas con trastornos del sueño y condiciones médicas.

El experto citado —tomando los hallazgos de la encuesta YouGov— confirma que la compañía de una mascota al momento de dormir mejora el estado de ánimo, reduce la depresión, la calma se hace presente y es capaz de hacer olvidar la preocupación de los problemas de salud .

Los psicólogos aseguran que esta práctica ocasiona que el estado de ánimo de la persona mejore. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

También suele ser una práctica que reduce la soledad en su totalidad. Una encuesta realizada por el Instituto de Investigación del Vínculo Humano-Animal (HABRI) y Mars Petcare obtuvieron los siguientes hallazgos:

El 85% de los encuestados está de acuerdo en que la interacción con las mascotas puede ayudar a reducir la soledad.

76% está de acuerdo en que las interacciones entre humanos y mascotas pueden ayudar a abordar el aislamiento social.

El 80% de los dueños de mascotas dicen que su mascota los hace sentir menos solos.

A pesar de los beneficios reportados, diversas investigaciones advierten que las mascotas pueden propagar gérmenes y, en algunos casos, alterar la calidad de descanso sin que la persona se dé cuenta. Ante ello, la decisión final la tomas tú.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!