Así como hay algunos que aunque haga mucho calor no pueden dejar de taparse, también están los que arman todo un ritual antes de echarse en la cama y no puede faltar el antifaz de seda, el spray de aromaterapia y hasta el ruido blanco. Y es que cada persona tiene una forma peculiar de conciliar el sueño y lograr un descanso más reparador y en ese grupo entran aquellas personas que solo pueden dormir si es que tienen varias almohadas alrededor o las abrazan. Ante este hábito que es cada vez más común, la psicología se encargó de analizar por qué sucede y lo que representa y la conclusión de los expertos es que tanto hombres como mujeres, adultos o niños, en realidad crean una especie de “nido” para buscar seguridad y protección. Aquí te brindo más información para entender lo que le sucede a tu pareja o a ti mismo cada noche.
¿Qué significa que una persona duerma con varias almohadas?
Si bien forman parte de la decoración y algunos las colocan de distinto tamaño y textura para crear su propio estilo y que la habitación se ve mucho más bonito, lo cierto es que un gran grupo de personas prefiere no retirarlas la momento de echarse en la cama, sino hacerlas parte de su descanso, ¿por qué?
La psicología sugiere que dormir con varias almohadas es, a menudo, un mecanismo de defensa inconsciente para buscar seguridad y protección. Al rodearse de ellas creando una especie de “nido”, la persona intenta calmar la ansiedad, el estrés o la inseguridad emocional, buscando un refugio frente a la vulnerabilidad de la noche.
Esto último se refuerza por una investigación publicada en el Journal of Sleep Research que encontró que las personas que duermen con más de tres almohadas no lo hacen solo por una supuesta comodidad, sino que es un acto inconsciente de nuestro cerebro, debido a los altos niveles de ansiedad o inseguridad emocional que esté soportando.
Aquí también vale indicar que estos elementos también son usados por una necesidad física para mejorar la postura, aliviar dolores corporales, reducir el reflujo o mejorar la circulación durante el descanso.
¿Qué características comparten las personas que duermen con varias almohadas?
Este comportamiento suele asociarse con los siguientes rasgos y necesidades:
- Búsqueda de contención emocional: actúa como un sustituto táctil similar a un objeto de apego, ayudando a lidiar con la soledad o las transiciones difíciles.
- Personalidad empática: las personas que duermen abrazando una almohada de lado suelen ser identificadas como más cariñosas, confiadas y cercanas.
- Necesidad de aislamiento: funciona como un límite físico que crea una barrera protectora para aislarse del entorno y lograr mayor calma.
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