La forma en que descansas por las noches dice más de lo que imaginas. Posiblemente elijas habitualmente apoyar el lado derecho del cuerpo sobre tu cama sin saber que dicha postura tiene un significado interesante en la psicología . ¿Realmente que revela esta acción? En caso estés interesado por saberlo, accede a esta nota informativa.

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Para una gran cantidad de personas, apoyar el cuerpo hacia el lado derecho del colchón es considerado como una postura relajante, ya que les permite descansar con total tranquilidad por una buena cantidad de horas.

Seguramente imaginaste que sólo se trata de una forma para encontrar comodidad al dormir, pero los especialistas en la ciencia que estudia el comportamiento humano realizaron estudios al respecto, obteniendo resultados interesantes.

Para muchas personas, esta postura suele ser ideal para conseguir la relajación que les permita dormir. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué revela la psicología sobre la persona que duerme de lado derecho

Para el portal Men’s Health , las personas que adoptan esta postura al momento de dormir sienten una gran afinidad en situaciones previsibles y priorizan su seguridad emocional; es términos simples, se destacan por protegerse de hechos que podrían afectar su interior.

Es más, se les considera como seres que mantienen una buena organización, resuelven una necesidad concreta y planifican correctamente . No les agrada improvisar; prefieren que cada acción que pretenden tomar esté debidamente analizada.

Otros especialistas puntualizan que dormir sobre el costado derecho se vincula como un manejo óptimo del estrés diario, pues esta postura puede facilitar la desconexión mental y el procesamiento de las emociones diarias.

Entonces, estas personas están acostumbradas a entornos pacíficos y vínculos de confianza, de modo que la sensación de protección obtenida al dormir de esta manera actúa como un elemento clave para consolidar la estabilidad emocional.

Esta postura revela que la persona pretende proteger su seguridad emocional, según la psicología. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por qué no es recomendable dormir sobre el lado derecho

El medio especializado Bupa Salud señala que esta postura no debe realizarse en caso padezcas de reflujo, ya que tu organismo pueda realizar una labor más exhaustiva contra la gravedad para que devuelva al estómago el contenido ácido, la cual toma más tiempo de lo habitual.

Dicha posición debilita la función del esfínter esofágico inferior, lo que origina el libre flujo del ácido estomacal hacia el tejido sensible del esófago y provoca una intensa sensación similar a la de un grifo abierto.

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