¿Tienes la costumbre de escribir un mensaje, releerlo varias veces y borrarlo antes de enviarlo hacia la otra parte en alguna red social? En ese sentido, los expertos en psicología consideran que esta reacción no es casualidad, ya que tiene distintas respuestas al respecto que te interesarán completamente. Para saber los detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Esta situación habitualmente la experimentan una gran cantidad de jóvenes en situaciones que conllevan a un tono serio. El adolescente está escribiendo un texto y, antes de presionar el botón “enviar”, comienzan a leer hasta que se dan cuenta que no es el mensaje que pretenden enviar; es así que borran y nuevamente elaboran un nuevo mensaje.

En este punto, los profesionales del comportamiento han realizado investigaciones para comprender la razón de que estas personas borren los mensajes antes de enviarlo. ¿Qué revela la ciencia?

Los especialistas en psicología han realizado distintos estudios para comprender este hábito. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que escriben y borran los mensajes antes de enviarlos

En primer lugar, se debe tener en cuenta el modelo hiperpersonal planteado por Joseph Walther, al considerar que la comunicación digital permite que la persona que usa una red social para chatear seleccione mejor la información que pretende transmitir.

Es decir, tú puedes decidir qué contar, qué no expresar y qué palabras usar al interactuar digitalmente. En términos simples, tienes la gran oportunidad de revisar y modificar lo que estás escribiendo antes de enviar al receptor.

En un plano neutral, la decisión de borrar un mensaje antes de enviarlo es una clara muestra de que la persona tiene la intención de transmitir un mensaje claro y entendible con la finalidad de crear una mejor comunicación.

En un plano neutral, este hábito no se puede considerar como negativo, ya que la persona pretende transmitir un mensaje claro. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Ahora, estudios psicológicos señalan que aquellos que tienen esta costumbre pretenden evitar conflictos. Es decir, cuando la persona escribe un texto y lo borra o modifica algunas palabras antes de enviarlo tiene la idea de que está expresando un tono agresivo o frío.

Entonces, considera que la otra parte podría tomarlo a mal y se crearía una situación hostil. Esta actitud también tiene una estrecha relación con el dramatismo o el miedo al rechazo, una exageración emocional de determinados asuntos sin saber la realidad de las cosas.

También existen otros indicadores de que una persona escribe y borra el mensaje antes de enviarlo, tales como analizar demasiado las cosas, autocriticarse constantemente por cada acción que realiza o buscar la perfección.

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