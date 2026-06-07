Saber escuchar va mucho más allá de guardar silencio mientras la otra persona está hablando, se trata de una herramienta interesante capaz de modificar el estado de ánimo. En ese caso, la psicología revela que quienes practican la escucha activa no sólo ofrecen un refugio de consuelo, también influyen en la superación de momentos complicados. Esta nota quiere explicarte un poco más sobre el impacto de este hábito, cómo transforma la salud mental, entre otros detalles.

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La escucha activa ocurre habitualmente cuando una persona desea “desahogarse” de los distintos problemas que está cargando en su interior. Eso sí, no todos tienen tal afinidad para aplicar correctamente esta práctica, pues algunos sólo escuchan y no toman importancia.

Lo llamativo es que genera efectos positivos al mantener vínculos más sanos, ya que manifestar empatía de lo que está contando la otra parte crea un ambiente de seguridad donde la persona se percibe valorada y escuchada, así lo explica Psicología y Mente .

Entonces, se trata de una capacidad de entender lo que una persona siente internamente al analizar tanto lo que expresa con sus palabras como sus gestos.

Para el Centro de Estudios de Psicología , escuchar activamente también resulta beneficioso para nosotros mismos porque impulsa mejoras en lo personal, emocional y conductual, contribuyendo a alcanzar la superación individual.

Cuando la persona siente que realmente está siendo escuchada, puede liberar toda la carga emocional que está sintiendo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Regulariza el estado de la salud mental

Seguramente una persona al cual escuchaste con suma atención de lo que está sintiendo en su interior te agradeció por darte el tiempo que le brindaste. Eso significa que lo ayudaste considerablemente en las emociones que sentía en ese momento.

Para el portal UPAD Psicología & Coaching , cuando el individuo percibe que lo escuchan con atención, experimenta una sensación de visibilidad y validación, asumiendo que sus emociones realmente son importantes para los demás.

La persona que práctica escucha activa logra que la otra parte se sienta valorada. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Como resultado, reduce su ansiedad emocional, mantiene una mayor claridad interna, crea mejores conexiones emocionales y, lo más importante, su autoestima aumenta considerablemente ; en pocas palabras, regulariza su estado mental.

Entonces, cuando escuchas activamente no solo contribuyes a que la otra parte libere la tensión emocional que siente en ese preciso momento, sino que también ocasionas un impacto positivo en su salud mental y previenes el deterioro de su amor propio.

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