Cada persona tiene su playlist favorita que suele escuchar a cada momento del día, sea en casa, en el autobús o en plena calle, ya sea por sus ritmos musicales o tienen la energía suficiente para provocar alegría. Seguramente tú experimentas esta situación y consideres que se trate de una acción común y corriente, pero la psicología revela algo interesante al respecto. ¿Quieres descubrirlo? Entonces, sigue leyendo los siguientes párrafos de esta nota.

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Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Michigan revela que la gran mayoría de la población suele repetir con frecuencia sus temas musicales preferidos, al comprobar que el 86% de los individuos reproduce su canción favorita en varias ocasiones en una semana.

Cuando estás escuchando una canción en particular y lo vuelves a repetir, significa una sola cosa: te está generado mucha alegría; es como si se tratase del combustible para que tu día comience de la mejor forma y realices las actividades con la mejor actitud posible.

En pocas palabras, despiertas la dopamina, un neurotransmisor que se asocia con el placer y la recompensa; entonces, cuando estás disfrutando de una canción reiteradamente, sólo estás obteniendo respuestas químicas positivas que generan satisfacción.

También existe un dato interesante del Center for Music in the Brain, al señalar que al escuchar una melodía familiar se disminuye la carga de procesamiento de datos nuevos y permite que el cerebro trabaje dentro de un entorno predecible y seguro.

No solo se trata de un simple hábito, escuchar la misma música revela un patrón psicológico. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Ayuda a regular emociones

De acuerdo a la psicóloga María Díaz García, escuchar música tiene la capacidad de activar sentimientos y revivir recuerdos; entonces, se trata de una herramienta que gestiona emociones. Añade que, mediante una melodía repetitiva, la persona puede sentir alegría, tristeza, motivación, etc.

“Actúa como una forma de escape, ayudándonos a desconectar de nuestras preocupaciones y a encontrar consuelo en momentos difíciles”, señala la especialista en el portal Top Doctors .

Cuando procesas una armonía musical, estás estimulando la corteza prefrontal y el giro cingulado anterior del cerebro. Como se tratan de zonas vinculadas a la evaluación de las emociones, la toma de decisiones y la anticipación, la respuesta cerebral ante estos estímulos es rápida.

Una melodía repetitiva es capaz de gestionar tus emociones en cuestión de segundos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Un hábito de las personas introvertidas y sensibles

Ciertas investigaciones que estudiaron este patrón revelaron un dato interesante: las personas que suelen socializar o tienen mayor sensibilidad tienen la costumbre de escuchar las mismas canciones cada día . Esto significa que pretenden encontrar la tranquilidad mediante la música.

Además, se trata de un recurso efectivo para paralizar los pensamientos intrusivos y las obsesiones cotidianas. Cuando ese tipo de personas pasan por momentos de estrés, escuchan melodías familiares que representan un método ideal para retomar el equilibrio emocional.

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