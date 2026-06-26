Miles de personas en este mundo tienen el hábito de escuchar música a alto volumen, ya sea usando auriculares o mediante un equipo de sonido. Se trata de una experiencia que, habitualmente, causa felicidad, pero la psicología ha señalado que esta práctica suele revelar rasgos interesantes de aquel que lo pone en práctica. ¿Qué indica realmente? La respuesta lo conocerás en la siguiente nota.

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Es posible que estés identificado con este hábito al momento de limpiar tu hogar, intentes arreglarte antes de tener una cita o cuando te encuentras en la calle; consideras que tu música preferida debe ser ese acompañante ideal para tus distintas acciones que realizas diariamente.

En un primer momento, imaginas que se trata de una costumbre que adaptaste con el tiempo, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano ha realizado estudios al respecto, obteniendo resultados que captarán tu atención.

Existen personas que ponen su música alta en sus equipos de sonido. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas que escuchan música con volumen alto

Los expertos en psicología coinciden que esta práctica se trata de una manera en que la persona regula sus emociones, mejora su concentración y, en el mejor de los casos, le causa felicidad, pero es importante resaltar que dependerá del contexto.

En el plano positivo, cuando el individuo escucha su música preferida a alto volumen está liberando neurotransmisores, tal como la dopamina. Entonces, ayuda a liberar el estrés ambiental, el cansancio o ansiedad de manera temporal.

Un estudio realizado por la Universidad James Cook comprobó dicha afirmación, al señalar que una persona puede superar momentos de soledad cuando se colocan sus auriculares en sus oídos y ponen “play” a su música preferida .

Desde otra perspectiva psicológica, aquellos(a) que acostumbran a realizar este hábito tienen la necesidad de disfrutar experiencias más intensas, así lo señala el medio Ámbito . Se aburren de lo cotidiano y están interesados en afrontar nuevas vivencias.

Este tipo de personas están acostumbradas a vivir nuevas experiencias, pues les aburre lo cotidiano. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son las consecuencias de escuchar música alta por tiempos prolongados

En tiempos recientes, las personas acostumbran a usar auriculares para escuchar su música preferida a alto volumen. Ante esta realidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya lanzó una advertencia global: para el 2050, es posible que 1 de 4 personas presenten problemas de audición.

El nivel de ruido recomendado por los especialistas es 65 decibelios, pero son pocas personas que toman en cuenta ello. Es más, algunas tienen la costumbre de usar estos pequeños aparatos diariamente y por horas prolongadas, así lo explica Aural Centros Auditivos .

Entonces, si superas los 85 decibelios, el riesgo de pérdida auditiva se incrementa con el pasar los años, logrando su punto crítico en la etapa de adulto mayor.

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