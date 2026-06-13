Son pocas personas que tienen la valentía de establecer límites. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Son pocas personas que tienen la valentía de establecer límites. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Habitualmente, la idea de poner límites se relaciona con el distanciamiento o el conflicto, pero la revela una perspectiva distinta. Cuando una persona establece barreras claras en sus relaciones cotidianas no se trata de un acto de egoísmo, sino una herramientas para resguardar su estabilidad mental. ¿Qué más revela la ciencia que estudia el comportamiento humano al respecto? Los detalles los conocerás en la siguiente nota.

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Cuando una persona establece límites, suele generar momentos de tensión, ya que suele mostrar una actitud seria o, en el peor de los casos, enojada. Esto suele ocurrir cuando el individuo considera que le están faltando el respeto o que existen actitudes de la otra parte que causaron su frustración.

Bajo ese contexto, el portal explica que la amígdala, una estructura responsable de procesar el miedo y otras emociones intensas, desencadena distintas reacciones, tal como defenderse de un hecho que nos genera total incomodidad.

Pero no sería lo único; este tipo de comportamiento también tiene un significado en la psicología, ya que se puede describir exactamente los rasgos que presente la persona que lo pone en práctica.

Establecer límites puede generar momentos de tensión, pero es necesario para fortalecer la autoestima. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Establecer límites puede generar momentos de tensión, pero es necesario para fortalecer la autoestima. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Pretenden cuidar su energía emocional

Según la revista citada, cuando una persona establece límites en cualquiera de sus vínculos está demostrando contar con una elevada autoestima; no se deja influenciar por los comentarios negativos de los demás, al contrario, discrepa con ello y resalta su valor como persona.

También se puede indicar que están intentando proteger su energía emocional. No toleran las críticas o malos comentarios; por lo tanto, toman la acción de establecer límites y, en caso no funcione, no tienen dificultad para tomar distancia con tal de cuidar su salud mental.

Entonces, demuestran mucha seguridad en sí mismas, pues expresan sus incomodidades y proponen ideas para solucionar el asunto. Es más, están dispuestos totalmente a admitir sus errores.

Una persona que realiza esta práctica demuestra seguridad de sí misma. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una persona que realiza esta práctica demuestra seguridad de sí misma. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuáles son los beneficios de establecer límites

De acuerdo al , una persona que se encarga de poner límites en sus vínculos deja en claro sus principios y valores, otorga valor a su propia opinión, puede decir “no” sin sentir miedo y muestra su vulnerabilidad con su círculo de confianza.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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