¿Terminas de comer antes que todos los demás en la mesa, incluso cuando tienes tiempo de sobra? Aunque te parezca poco creíble, esta costumbre ha sido objeto de estudio por profesionales de la psicología , ya que suele esconder un significado profundo que captará tu atención. En caso te sientas identificado(a) con este hábito, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Los expertos en salud aconsejan a las personas que deben masticar adecuadamente los alimentos con el propósito de facilitar la digestión. Sin embargo, hay individuos que tienden a comer demasiado rápido, como si el tiempo les quedara demasiado corto.

A primera impresión, se puede determinar que esta persona posee muchas responsabilidades o posee mucha agilidad, pero distintas investigaciones de conducta humana han descubierto qué incentiva a estos individuos a mantener ese ritmo acelerado.

Hay personas que suelen acabar su comida entre 5 a 10 minutos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas acostumbradas a comer rápido en la mesa

Los expertos en psicología señalan que este comportamiento se vincula directamente a la impulsividad. Joaquín Matue-Mollá, psicólogo general sanitario, señaló en el portal Psicología y Mente que se considera como una urgencia de cumplir con dicho acto para obtener la calma.

Esto puede ocurrir cuando la persona está acostumbrada a entornos exigentes o situaciones de alta carga emocional. Por lo tanto, llevan una rutina agitada y la necesidad de establecer tiempos en cada responsabilidad que tiene, tal como comer en unos cuantos minutos.

Quienes presentan este hábito también suelen experimentar intolerancia a los momentos de espera. Se trata de un patrón que no solo se refleja en la mesa, ya que se puede extender en otras actividades diarias que requieren tiempo.

Un informe clínico de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) precisa que comer rápido pone en evidencia que existe un trastorno de ansiedad generalizada. Estas personas se sienten preocupadas la mayor parte de tiempo o que no tienen el control de su propio estilo de vida.

Desde otra perspectiva, cuando se come de prisa no solo se intenta saciar la necesidad física del cuerpo; también funciona como una vía para aliviar el malestar emocional de manera temporal, así lo explica la psicóloga Leslie Heinberg.

Los psicólogos puntualizan que estas personas suelen ser exigentes consigo mismas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo tratar de comer más despacio

En una conversación con CuídatePlus , Rubén Bravo, nutricionista y experto en psicología positiva, recomienda a las personas con este hábito que acepten que cuentan con este problema, pues sería el primer paso para comenzar con el cambio. Acto seguido, recomienda lo siguiente:

Masticar el alimento muchas veces.

Servir la comida en cantidades pequeñas.

Disfrutar de un pequeño aperitivo antes de la comida principal.

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