Cuando alguien decide enfrentar sus problemas en completa soledad, se puede interpretar su silencio como una muestra de orgullo o autosuficiencia; sin embargo, la psicología tiene una perspectiva diferente en este comportamiento. Lejos de la arrogancia, aquellos que actúan de esta manera suelen restar importancia a sus conflictos, pero también existen otros resultados interesantes. Para conocerlos, sigue leyendo esta nota informativa.

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Es posible que conozcas a un individuo que, a pesar de necesitar alguna ayuda, lo rechaza considerablemente y repite una peculiar frase: “Yo puedo solo”. Por más que la intención de cooperar sea la mejor, se niega profundamente.

Esta actitud no suele ser bien recibida, ya que puede generar un ambiente de incomodidad. En un primer momento, se interpreta como alguien “arrogante”, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano revela algo distinto con los estudios que realizaron al respecto.

A pesar de ser conscientes que necesitan ayuda, estas personas la evitan completamente. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que evitan cualquier tipo de ayuda

Debes saber que hay personas que les supone un reto pedir ayuda; es más, realizan cualquier acción para obtener una solución al problema. Para el portal Cepsim Madrid , estos individuos consideran que solicitar apoyo es sinónimo de debilidad .

También añade que este comportamiento se relaciona a una baja autoestima, pues el individuo creció en un sistema rígido; es decir, se le impuso una autoexigencia de superar cada objetivo propuesto . Entonces, tienen la idea de que pedir ayuda solo ocasionaría molestia en los demás.

La psicoterapeuta Myron Nelson también coincide con lo anteriormente señalado, pero complementa que estas personas minimizan sus problemas o asumen que los demás están demasiado ocupados con asuntos de mayor importancia.

Las personas que evitan pedir ayuda intentan no generar incomodidad a otras. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Otros expertos precisan que el orgullo también va de la mano con esta actitud, pues aquel que lo pone en práctica intenta obtener satisfacción cuando consigue resolver algún problema sin recibir ayuda de otra persona.

Ahora, evitar ayuda de otros puede vincularse a malas experiencias; es decir, si alguien ha solicitado apoyo para resolver un problema y sólo recibió burlas o críticas, puede quedar marcado en sí mismo. Entonces, prefieren ahorrarse la “vergüenza” que pedir asistencia.

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