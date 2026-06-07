Reconocer y celebrar el éxito ajeno es una cualidad que posee un impacto profundo en nuestro bienestar, aunque la psicología señala que va mucho más allá de un simple acto de generosidad. Los profesionales que analizan el comportamiento humano precisan que aquellos que logran aplaudir los logros de los demás demuestran su evolución interna, pero existen otros detalles más interesantes. Para descubrirlos, sigue leyendo los siguientes párrafos.

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Esta práctica suele ser frecuente cuando un compañero de trabajo, amistad cercana o familiar logra un éxito importante que le permite crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, no dudas en expresarles unas palabras emotivas, ya sea físicamente o mediante una red social.

En caso sean sinceras, también sentirás mucha felicidad. Para la psicoterapeuta Adriana González Piña , cuando deseas el bien o pretendes compartir la misma alegría, aumenta tu empatía y los sentimientos de conexión.

Cuando reconoces plenamente el esfuerzo que invirtió para alcanzar dicho reconocimiento y manifiestas tu felicitación, creas un entorno de mayor cordialidad que contribuye directamente a fortalecer el vínculo.

Estos gestos de felicidad sólo ocasionan que el vínculo se siga fortaleciendo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Demuestra madurez emocional y seguridad

No todas las personas sienten esa felicidad cuando la otra parte consigue algo importante en su vida, ya que se hace presente la envidia o la típica frase “solo tuvo suerte”. Entonces, se debe valorar a aquellos que tienen la capacidad para expresar alegría ante un éxito que no es suyo.

Diversos estudios psicológicos vinculan dicha práctica con la madurez emocional y la seguridad que tiene una persona. El Centro Ipae lo define como alguien que comprende, gestiona y asimila sus propias emociones como las de los demás.

Es más, añade que un ser humano maduro emocionalmente se caracteriza por ser fuerte, feliz, seguro de sí mismo y empático ; también tiene la fortaleza de hacer sentir bien y se evidencia al felicitar el éxito ajeno .

Una persona que se alegra de los éxitos ajenos demuestra madurez emocional y una gran seguridad en sí misma. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuando una persona es consciente de su propio valor no trata de minimizar los triunfos de los demás para validar su autoestima; al contrario, usa lo logros ajenos como una fuente de motivación y aprendizaje para también recibir dichos éxitos.

Con lo señalado, si sueles realizar esta práctica con tu círculo cercano de manera sincera está demostrando una excelente madurez emocional que contadas personas poseen.

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