¿Eres una persona que acostumbra a guardar cajas de zapatillas vacías en cualquier parte de su hogar? Puede interpretarse como una forma de colección, pero la psicología ha revelado por qué se realiza este hábito. Si bien se puede tratar de una manera de anticiparse a escenarios futuros, también existen otros resultados interesantes. Para conocerlos, sigue leyendo este artículo informativo.

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Al comprar unos tenis nuevos, habitualmente se te hace la entrega de una caja. Aunque lo importante de dicha adquisición son las zapatillas, existen individuos que les cuesta desprenderse de las cajas y optan por almacenarlos en una parte específica de su hogar.

¿Por qué suele ocurrir ello? Ante esta situación, expertos en la salud mental han realizado distintos estudios al respecto para saber qué incentiva a estas personas a “coleccionar” estos cartones.

Hay casos donde las personas les cuesta deshacerse de sus cajas de zapatillas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué significa en la psicología que las personas colecciones cajas de zapatillas vacías

En caso estés acostumbrado a guardar cajas de zapatillas vacías, tu personalidad se puede basar en una perspectiva muy interesante: la teoría de la utilidad.

Respecto al planteamiento citado, PsicoMagnum explica que la persona enfrenta una decisión incierta. En ese momento, piensa en las situaciones que pueden pasar, cuán probables son y cuánto valor le daría a cada una. Realizado ello, combina las ideas y decide por la opción que más le convenga.

Con lo señalado, aquel que acostumbra a guardar cajas vacías posiblemente haya analizado qué ocurriría si las desecha y cómo les puede servir a corto plazo . Con el pensamiento realizado, optó que lo más ideal sería mantenerlas en su hogar.

No solo visualizan una simple caja; presencian un objeto capaz de almacenar cosas o que tenga otro tipo de utilidad . Entonces, suelen anticiparse adecuadamente a los escenarios futuros y tienen la fiel idea de que “todo sirve para algo”.

Otros estudios añaden que también se hace presente el efecto dotación. Para Psicología y Mente , se trata de valorar más un objeto por el simple hecho de poseerlo a pesar de que, objetivamente, no les aporte un valor económico importante.

En realidad, una caja de zapatillas vacía no puede ser —en la mayoría de casos— de mucha utilidad; sin embargo, hay personas que pueden conservarlas porque les recuerda a una compra importante o tiene un diseño sumamente llamativo. Por lo tanto, no la desecharán.

La teoría de la utilidad explica realmente este comportamiento realizado por estas personas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo puede ser preocupante al conservar cajas vacías

En realidad, acumular cajas vacías no tiene que ser mal visto, siempre y cuando exista un límite. La perspectiva cambia cuando el ser humano acostumbra a guardar dichos objetos por grandes cantidades, demostrando que les cuesta soltarlos.

En ese caso, se hace presente el trastorno de acumulación compulsiva. Según lo definido por Mayo Clinic , se trata de una dificultad continua que tiene la persona por deshacerse de muchas pertenencias, perjudicando notoriamente su estilo de vida.

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