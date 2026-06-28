Algunas personas tienen la costumbre de almacenar objetos del pasado que, a simple vista, parecen simples recuerdos o colecciones sin importancia; sin embargo, la psicología revela que el hábito de conservar cosas viejas responde a un mecanismo emocional mucho más profundo y complejo. ¿Qué dice realmente la ciencia que estudia el comportamiento humano sobre esta actitud? Los detalles conócelos en los siguientes párrafos.

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Seguramente, conoces a una persona o un familiar que tiene la costumbre de almacenar distintos objetos en su garaje o en un cuarto; a primera vista, consideras que no tendrían utilidad alguna, pero la otra parte piensa completamente diferente.

Para estos individuos, se tratan de artículos que poseen un valor especial o tienen la creencia que podrían servir en un futuro, pero la psicología tiene una perspectiva diferente. Tras realizar distintos estudios al respecto, obtuvieron resultados interesantes.

Para muchas personas, los objetos antiguos tienen un valor especial en sus vidas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que guardan objetos viejos

En una conversación con el medio As , la psicóloga Leticia Martín Enjuto explicó que estas personas no realizan dicho hábitos por ser dependiente, sino están pensando constantemente en escenarios futuros.

Entonces, cuando almacenas un objeto sin darle una utilidad puedes disminuir el riesgo que produce la falta de certezas, debido a que se genera una sensación que te permite sentirte preparado ante cualquier imprevisto que ocurra a corto plazo.

La especialista añade que quienes acumulan artículos antiguos en sus hogares tienen una fuerte intensidad para realizar conexiones con momentos, etapas, relaciones o personas a lo largo de su vida; es decir, valoran cada momento que experimentaron.

“Los objetos no siempre son simplemente objetos, funcionan también como marcadores identitarios”, señala Martín Enjuto.

Lo preocupante aparece cuando la persona suele acumular muchas objetos en su hogar hasta el punto de causar problema en el día a día. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Otros estudios psicológicos consideran que, en el peor de los casos, esta actitud se vincula directamente a trastornos de ansiedad o con el síndrome de Diógenes; lo último señalado se debe a las personas que acumulan compulsivamente objetos, entre otros factores preocupantes.

En realidad, almacenar recuerdos o artículos no se debe considerar una señal de alerta si no compromete tu tranquilidad; sin embargo, esta conducta puede ser un problema cuando el exceso de pertenencias afecta las actividades cotidianas.

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