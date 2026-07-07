De seguro te ha pasado que un compañero de trabajo deja su billetera sobre la mesa y en lugar de sobresalir los billetes, lo primero que ves son comprobantes de pago o tu pareja tiene la costumbre no solo de almacenar artículos, sino todas las evidencias de sus compras o gastos y pasan los meses y siguen en un cajón. Este es un hábito cotidiano para muchas personas y la psicología se encargó de analizar qué significa que las personas guarden recibos o tickets pasados y no es porque sean acumuladoras o no les guste el orden, sino que tienen una necesidad de control y buscan reducir la sensación de riesgo. Aquí más detales sobre lo que afirman los expertos.
¿Qué significa que una persona guarde los recibos o tickets antiguos?
Aunque para muchos representa una gran organización porque saben al detalle cuánto gastaron cada mes o esas compras innecesarias que es mejor no repetir, la verdad es que este hábito dice mucho de la personalidad de las personas. La psicología indica que guardar recibos o tickets antiguos responde principalmente a una necesidad de control, previsión ante la incertidumbre y un mecanismo para reducir la sensación de riesgo. El papel representa la posibilidad de resolver un problema futuro (como hacer un cambio, un reclamo de garantía o verificar un gasto).
Los expertos recalcan que puede estar relacionado con la forma en que una persona enfrenta la incertidumbre, planifica el futuro y se siente preparado para afrontar cualquier imprevisto.
Además, hay quienes también asocian esos recibos o tickets con experiencias, viajes o recuerdos que vale la pena conservar; sin embargo, cuando el guardar ya se convierte en desorden, se puede estar frente a un trastorno de acumulación compulsiva que merece ser examinado por un profesional.
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