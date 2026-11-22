Una discusión es capaz de despertar emociones negativas, pues la mayoría suele dejarse llevar por la ira o la frustración. Sorprendentemente, hay personas que tienen una reacción adecuada ante tensos momentos, tal como guardar silencio. ¿Esto tiene un significado para la psicología ? Te comentaré que sí y estoy dispuesto a revelártelo en los siguientes párrafos.

No suele ser sencillo mantener la compostura ante una discusión, especialmente si la otra parte suele decir críticas o palabras calificadas como “hirientes”, pues la costumbre es tratar de defenderse.

En ese sentido, los especialistas en salud mental han realizado estudios para comprender por qué una persona prefiere el silencio antes de responder efusivamente; los resultados captarán tu atención.

La psicología tiene una postura interesante sobre este método. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que guardan silencio durante una discusión

Seguramente, imaginarás que estas personas suelen presentar una autoestima baja o les cuesta afrontar distintas situaciones incómodas. Puede ser una apreciación válida, aunque existen otras respuestas.

En una entrevista para el diario CuerpoMente , la psicóloga Ana Galán señaló que esta conducta suele demostrar una buena regulación de sus emociones; son conscientes que mantener el silencio lograría que la intensidad de la discusión se reduzca considerablemente.

“Muchas veces es una forma de evitar que una discusión acabe convirtiéndose en algo bastante más doloroso”, dijo.

Estas personas se caracterizan por saber regular sus emociones intensas, según la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Este método también se aplica con el fin de que el hombre o la mujer no sienta algún pesar por su reacción ante la discusión; es una manera de proteger el estado emocional postensión.

Ahora, también existen puntos negativos a tomar en cuenta. Otros especialistas en salud mental señalan que callarse durante un reclamo o una discusión evidenciaría una baja autoestima, un miedo al rechazo o cierta incapacidad para resolver conflictos.

Como notarás, existen posturas distintas sobre esta acción, pero dependerá qué se hace después tras guardar silencio. Eso sí, mantenerse callado es una de las mejores opciones para lograr que las discusiones no conlleven a escenarios caóticos.