Hay quienes suelen desarrollar una forma de comunicación egocéntrica, monótona y evasiva que no siempre tiene la mejor aceptación por parte del interlocutor. De seguro te pasó que te encuentras con un amigo después de tiempo y esa conversación se torna incómoda porque todo gira en él o quedas por primera vez con una chica y solo pronuncia desgracias y lo mal que le fue con anteriores parejas. Ante esto, la psicología ha analizado en más de una ocasión qué significa que las personas solo hablen de ellos mismos o toquen temas negativos y la razón está en que no tienen habilidades sociales. Aquí te explico cómo impacta en las relaciones que buscan construir con los demás.

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¿Qué significa que las personas hablen de ellos mismos o solo temas negativos?

No todas las personas tienen habilidades sociales que les permite tener relaciones sanas, expresar ideas con claridad y desenvolverse adecuadamente en distintos contextos personales y profesionales, ya sea por falta de práctica, inseguridad, timidez y trastornos que dificultan la interacción. Esto queda evidenciado en el lenguaje corporal, la forma de actuar y el contenido de los discursos que muchas veces giran solo a lo que les pasó, lo bien que hicieron algo, lo superior que son a los demás o se van al extremo de la negatividad.

Entonces, que un hombre o mujer solo hable de sí mismo o únicamente temas negativos han desarrollado una forma de comunicación egocéntrica, monótona y evasiva, lo que genera una barrera en el intercambio con otras personas y los diálogos pueden provocar malentendidos, incomodidad e incluso rechazo.

Hay quien utiliza la negatividad para desahogarse, convirtiendo a su interlocutor en un "vertedero emocional" y drenando su energía. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué una persona no tiene habilidades sociales?

Según la Organización Mundial de la Salud, una de las razones de la falta de habilidades sociales es la presencia de trastornos emocionales no tratados con acompañamiento profesional. “Cuando una persona no tiene herramientas para canalizar sus emociones, es probable que utilice el lenguaje como vía de desahogo constante, aunque eso implique alejar a los demás”, según la OMS.

Los especialistas destacan que el problema no es compartir las dificultades, sino hacerlo de manera continua, sin equilibrio y sin considerar el impacto que puede tener en las demás personas.

Otro rasgo común en quienes no presentan habilidades sociales es el discurso negativo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo lidiar con personas que solo hablan de sí mismas o temas negativos

Un indicador evidente que manifiestan las personas con escasas habilidades sociales es que centran la conversación en sí mismas. Hablan en exceso de sus logros, problemas, gustos, rutinas y experiencias, sin dejar espacio para que otros participen de forma equilibrada. Otro rasgo común es el discurso negativo. Son personas que hablan con frecuencia de sus frustraciones, de lo mal que va el mundo, de las injusticias que sufrieron y el descontento con diferentes aspectos de la vida.

La psicóloga Olaya Alcaraz explica que este tipo de personas son muy desgastantes y la relación con ellas puede ser muy frustrante, debido a que la conversación nunca es bidireccional, sólo un monólogo infinito por parte del otro. Para reconocerlas explica lo siguiente:

Cuando las conocemos, son personas muy sociables, con las que es fácil hablar.

No pasa mucho tiempo hasta que comienzan a hablarte de temas íntimos, como problemas con su familia o en su trabajo. Nos enganchamos a su relato y nos transmiten pena por ellos.

Crean un monólogo sobre ellos mismos en los que enlazan temas o, también a menudo, se centran en un tema y le dan vueltas y vueltas.

Da la impresión de que piden opinión o ayuda pero, después, no cambiar de actitud o intentan resolver el problema.

Si intentas cambiar de tema es misión imposible.

En resumen, estas formas de comunicación suelen esconder necesidades psicológicas no resueltas como la inseguridad, ansiedad y falta de habilidades sociales donde la En algunos casos, la persona simplemente no ha desarrollado la capacidad de mantener una conversación bidireccional y equilibrada.

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