Posiblemente, has experimentado un momento donde un persona no deja de hablar de sí misma durante gran parte de la conversación. A primera vista, considerarás que presenta un ego elevadísimo o intenta ser el centro de atención; aunque se trata de una perspectiva válida, los profesionales de psicología señalan que este comportamiento tiene un significado más profundo. Los detalles puedes conocerlos en este artículo informativo.

Los seres humanos que poseen este hábito se caracterizan por usar los términos “pues a mí...”, “yo siempre...”, entre otros. Tienen ese afán por resaltar, lo cual suele causar incomodidad o aburrimiento en ciertas ocasiones.

Pero, ¿realmente intentan ser presumidos? Existen distintas explicaciones psicológicas que revelan realmente por qué un ser humano presenta este patrón.

Toma en cuenta lo que dice la psicología sobre este comportamiento. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que hablan de sí mismas

En un diálogo para el diario CuerpoMente , la psicóloga Leticia Martín Enjuto tuvo una perspectiva sobre este comportamiento. Para la profesional, no necesariamente tiene que relacionarse al egocentrismo; también puede ser una necesidad de sentir validación.

“En algunos casos, hablar constantemente de uno mismo responde a una necesidad de sentirse escuchado, comprendido o reconocido emocionalmente”, explicó.

Enjuto considera que quienes presentan este comportamiento han sido rechazados o no se les prestó mucha atención durante su etapa de la infancia. Entonces, cuando son adolescentes o adultos comparten continuamente sus experiencias o resaltan sus habilitadas para sentirse apreciados.

La psicología explica que quienes presentan este hábito han tenido poca atención durante su infancia. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Con lo indicado por la psicóloga citada, se puede deducir que estos seres humanos podrían presentar una autoestima baja. Entonces, imaginan que hablar de sí mismos lograrán que los demás puedan sentir admiración y así fortalece su autoconfianza.

Por su parte, Sonia García, psicóloga del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, contó a CuídatePlus que estas personas pueden presentar una personalidad narcisista, la cual consiste en una preocupación excesiva por sí misma y una necesidad constante de admiración.

Pese a ello, un profesional de salud mental tiene que ser el encargado de afirmar que el individuo presenta este patrón de comportamiento. De esa manera, se realiza una terapia con el propósito de mejorar esta conducta.

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