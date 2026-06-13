Muchos no están enterados que cada noche emiten sonidos o palabras durante el sueño hasta que su mamá o pareja termina asustada en plena madrugada y, aunque es una escena habitual, no todos la desarrollan por los mismos motivos. ¿Sabes de qué se trata la somniloquia y por qué te puede afectar? La psicología se ha encargado de investigar y analizar por qué algunas personas hablan dormidas y aquí te explico qué significa ya que no solo tiene que ver con un trastorno del sueño, sino también con el estrés y ansiedad.

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¿Qué significa para la psicología que una persona hable dormida?

Lo primero que debes saber es que se trata de un fenómeno benigno considerado una variante normal del sueño llamado somniloquia y que no se trata de un indicador de enfermedad mental, ni peligro. Puede variar desde balbuceos y murmullos incomprensibles hasta discursos largos, risas, llanto o incluso respuestas a preguntas.

Según la medicina, este acto de hablar en voz alta mientras estamos dormidos no es percibido por quien lo realiza y no lo recordará al día siguiente. Puede ocurrir durante el movimiento ocular rápido (REM) o el sueño no REM (estadio 1, 2, y 3) y no es patológico, pero sí puede ser una molestia para cualquier persona cercana que esté tratando de dormir, por lo que resulta muy embarazoso para el paciente.

Desde el lado de la psicología, la somniloquia o que una persona hable dormida puede ser indicativo de que está afrontando estrés y ansiedad, lo que hace que los episodios aumenten por la alta tensión emocional, preocupaciones o sobrecarga mental. Eso no es todo, pues no dormir las horas necesarias también pueden afectar, así como presentarse junto a sonambulismo, terrores nocturnos, apnea del sueño o pesadillas recurrentes, según destacan desde Psychology Today.

A esto también se pueden sumar factores externos como fiebre, consumo de alcohol, ciertos medicamentos o dormir en lugares desconocidos.

Los episodios de conversación dormida tienden a ser breves y rara vez involucran conversaciones largas o interminables. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué una persona habla mientras duerme

La psicóloga Shelby Harris explicó en Psychology Today que “el contenido del habla cuando se está dormido puede ser completamente aleatorio, pero también puede estar relacionado con experiencias diurnas pasadas o presentes. Decodificarlo puede ser imposible (o puede que ni siquiera sea necesario). Dado que hablar dormido ocurre fuera de la conciencia, ni siquiera es admisible en un tribunal de justicia (…) Para la mayoría, hablar dormido es un fenómeno de corta duración que es benigno y no requiere ningún tratamiento. Sin embargo, si ocurre varias veces por semana y/o interrumpe el sueño de un compañero de sueño, considera hablar con un especialista del sueño para descartar cualquier otro trastorno médico o psiquiátrico subyacente que pueda causar o agravar el problema”.

Hablar dormido es un tipo de parasomnia, un grupo de trastornos del sueño que implican movimientos, comportamientos y emociones.(Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo debes pedir ayuda si hablas dormido

Si hablar dormido es esporádico, no requiere tratamiento médico ni psicológico. Sin embargo, si se manifiesta de manera frecuente y afecta el descanso, se sugiere mejorar la higiene del sueño estableciendo horarios regulares para acostarse y despertarse, reducir el estrés con técnicas de relajación, meditación o ejercicio regular y evitar estimulantes como la cafeína o el uso de pantallas antes de dormir.

Es necesario consultar con un especialista en medicina del sueño o psicólogo si estos episodios de hablar dormidos llegan acompañados de movimientos bruscos, gritos intensos o parece afectar gravemente la calidad del descanso.

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