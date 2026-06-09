Lejos de ser un signo de locura, es algo totalmente normal y más común de lo que puedas imaginar. Esta escena se te puede hacer familiar: vas por la calle y en eso empiezas a pronunciar tus pensamientos sin dirigirte a nadie, solo a ti mismo, ya que estás pensando en tus cosas o estás en la cocina preparando tu comida y te sorprendes contándote cosas. Y es que hablar solo y en voz alta no tiene nada de malo, ni mucho menos convierte a las personas en extrañas o raras, sino que están regulando sus emociones y estimulando su rendimiento mental. Así lo ha estipulado la psicología que analizó el significado de este proceso cognitivo conocido como soliloquio que funciona como una herramienta que utiliza el cerebro para organizar pensamientos, mejorar la concentración, regular emociones y facilitar el aprendizaje.

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¿Qué significa que una persona hable sola y en voz alta?

Se trata de un comportamiento cotidiano, aunque muchas veces podamos sentir vergüenza o miedo de parecer “raros” por hacerlo. La psicología apoya que no se trata de un signo de locura, sino de una forma de pensar en voz alta, de regular nuestras emociones y de organizar nuestras ideas.

De acuerdo con el profesor Gary Lupyan, especialista en psicología de la Universidad de Wisconsin, expresarse en voz alta no debe interpretarse como un comportamiento irracional, sino como una práctica que puede estimular el rendimiento mental. Al pronunciar una palabra, el cerebro activa información visual y contextual, como si encendiera un foco sobre lo que estamos buscando.

Por su parte, la psicoterapeuta Anne Wilson sostiene que hablar solo funciona como una forma de socialización interna que fortalece el bienestar emocional, ofreciendo claridad mental y un impulso motivacional en la vida diaria.

Adicional a esto, científicos de Bangor University, en Gales, comprobaron que las personas que leen instrucciones en voz alta logran mayor precisión y rendimiento que quienes lo hacen en silencio.

Hablar en voz alta con uno mismo no solo ordena ideas, sino que también ayuda a gestionar emociones complejas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los beneficios de hablar solo

Organización mental: Ayuda a estructurar ideas complejas, planificar tareas y aclarar dudas internas.

Ayuda a estructurar ideas complejas, planificar tareas y aclarar dudas internas. Mejora la concentración: Al verbalizar instrucciones, se activa la atención, lo que reduce las distracciones y aumenta el rendimiento.

Al verbalizar instrucciones, se activa la atención, lo que reduce las distracciones y aumenta el rendimiento. Regulación emocional: Expresar lo que sientes o darte ánimos permite reducir la frustración, calmar los nervios y ganar perspectiva.

Estos diálogos en solitario son una forma de consultarse, alentarse o revisar lo que ocurre en momentos de estrés. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cuándo debe preocupar que una persona hable sola y en voz alta todo el tiempo?

Como ya te expliqué, se trata de una conducta natural que no representa ningún problema de salud mental, sobre todo si sabes que eres tú mismo el que está hablando; sin embargo, el enfermero español Jorge Ángel, popular en TikTok con su cuenta @enfermerojorgeangel, explicó que el soliloquio debería ser consultado con un profesional cuando “cambias de idea muy rápido, si presentas un discurso incoherente, si constantemente te tiras a ti mismo adjetivos negativos o si, por ejemplo, tienes alucinaciones auditivas. Esto también puede ocurrir por el consumo de sustancias como el alcohol”.

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